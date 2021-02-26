https://ria.ru/20210226/sfu-1598963058.html

Генетик объяснил, чем важен "неандертальский" ген при борьбе с COVID-19

Генетик объяснил, чем важен "неандертальский" ген при борьбе с COVID-19

Унаследованный от древних предков человека ген может увеличивать шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть от COVID-19. С таким заявлением... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:00

2021-02-26T09:00

2021-02-26T09:00

коронавирус в россии

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Унаследованный от древних предков человека ген может увеличивать шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть от COVID-19. С таким заявлением выступили в конце прошлого года ученые из Японии и Германии, однако новое исследование той же группы специалистов говорит об обратном: неандертальские гены могут снижать риск тяжелого протекания заболевания. Значение этого открытия объяснил агентству Sputnik один из ведущих международных генетиков-экспертов профессор Константин Крутовский.Исследователи из Института науки и технологий Окинавы (OIST) в Японии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям от неандертальцев.В исследовании также упоминается, что в прошлом году профессор Сванте Паабо и его коллега профессор Хьюго Зеберг в журнале Nature сообщили, что риск развития тяжелой формы после заражения COVID-19 был унаследован от неандертальцев. Однако в новом исследовании эксперты выступили с оговоркой — элементы иммунной системы, полученные нами от неандертальцев, могут сказываться на протекании болезни по-разному."Данная работа важна для понимания генетического контроля врожденной устойчивости или чувствительности к заболеванию COVID-19, и какие гаплотипы, гены и аллели определяют эту устойчивость. В будущем это поможет созданию лекарств от болезни, а также позволит лучше понять индивидуальную предрасположенность к заболеванию. Это важно для разработки профилактических мер защиты", — прокомментировал исследование агентству Sputnik профессор Геттингенского университета (Германия), Техасского университета А&М (США), Сибирского федерального университета (Россия), ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской Академии Наук Константин Крутовский.В среднем, по разным оценкам, порядка 2-3 процентов генов у современного человека унаследованы от неандертальцев, сообщил Крутовский.Однако, по словам эксперта, усилить влияние на развитие организма "полезного" для борьбы гена или же ослабить "вредный" невозможно."Не существует пока методов, позволяющих целенаправленно усилить или ослабить экспрессию какого-то одного из двух вариантов в одном и том же гене. Такие эксперименты запрещено проводить на людях, а в большинстве стран — на эмбрионах и даже на стволовых клетках человека", — пояснил Крутовский.Эксперт также рассказал о том, какое влияние оказывают внешние факторы на распространение различных генетических вариантов. Например, естественный отбор не будет "учитывать" влияние варианта, увеличивающего или уменьшающего устойчивость к вирусу в популяциях, где этот вирус отсутствует. И наоборот, наличие сильной вирусной нагрузки повышает вероятность выживания людей-носителей "полезных" генов, увеличивая их частоту в последующих поколениях.Исследования генома доисторических людей показывают, что частота распространения "вредного" гена в популяции сохраняется на уровне 10-13 процентов последние 10000 лет, тогда как частота "полезного" постоянно растет — за последние 1000 лет она выросла с 23 до 30 процентов.

https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html

https://ria.ru/20210217/neandertaltsy-1597832493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет