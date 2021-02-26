Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210226/sfu-1598963058.html
Генетик объяснил, чем важен "неандертальский" ген при борьбе с COVID-19
Генетик объяснил, чем важен "неандертальский" ген при борьбе с COVID-19
Унаследованный от древних предков человека ген может увеличивать шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть от COVID-19. С таким заявлением... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:00
2021-02-26T09:00
коронавирус в россии
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591237236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b93580e1b702286e3148032d6d931036.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Унаследованный от древних предков человека ген может увеличивать шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть от COVID-19. С таким заявлением выступили в конце прошлого года ученые из Японии и Германии, однако новое исследование той же группы специалистов говорит об обратном: неандертальские гены могут снижать риск тяжелого протекания заболевания. Значение этого открытия объяснил агентству Sputnik один из ведущих международных генетиков-экспертов профессор Константин Крутовский.Исследователи из Института науки и технологий Окинавы (OIST) в Японии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям от неандертальцев.В исследовании также упоминается, что в прошлом году профессор Сванте Паабо и его коллега профессор Хьюго Зеберг в журнале Nature сообщили, что риск развития тяжелой формы после заражения COVID-19 был унаследован от неандертальцев. Однако в новом исследовании эксперты выступили с оговоркой — элементы иммунной системы, полученные нами от неандертальцев, могут сказываться на протекании болезни по-разному."Данная работа важна для понимания генетического контроля врожденной устойчивости или чувствительности к заболеванию COVID-19, и какие гаплотипы, гены и аллели определяют эту устойчивость. В будущем это поможет созданию лекарств от болезни, а также позволит лучше понять индивидуальную предрасположенность к заболеванию. Это важно для разработки профилактических мер защиты", — прокомментировал исследование агентству Sputnik профессор Геттингенского университета (Германия), Техасского университета А&amp;М (США), Сибирского федерального университета (Россия), ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской Академии Наук Константин Крутовский.В среднем, по разным оценкам, порядка 2-3 процентов генов у современного человека унаследованы от неандертальцев, сообщил Крутовский.Однако, по словам эксперта, усилить влияние на развитие организма "полезного" для борьбы гена или же ослабить "вредный" невозможно."Не существует пока методов, позволяющих целенаправленно усилить или ослабить экспрессию какого-то одного из двух вариантов в одном и том же гене. Такие эксперименты запрещено проводить на людях, а в большинстве стран — на эмбрионах и даже на стволовых клетках человека", — пояснил Крутовский.Эксперт также рассказал о том, какое влияние оказывают внешние факторы на распространение различных генетических вариантов. Например, естественный отбор не будет "учитывать" влияние варианта, увеличивающего или уменьшающего устойчивость к вирусу в популяциях, где этот вирус отсутствует. И наоборот, наличие сильной вирусной нагрузки повышает вероятность выживания людей-носителей "полезных" генов, увеличивая их частоту в последующих поколениях.Исследования генома доисторических людей показывают, что частота распространения "вредного" гена в популяции сохраняется на уровне 10-13 процентов последние 10000 лет, тогда как частота "полезного" постоянно растет — за последние 1000 лет она выросла с 23 до 30 процентов.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
https://ria.ru/20210217/neandertaltsy-1597832493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591237236_226:0:1186:720_1920x0_80_0_0_05e47bf567fc021ca5bb0093d691f2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Генетик объяснил, чем важен "неандертальский" ген при борьбе с COVID-19

09:00 26.02.2021
 
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPochЧеловек и неандерталец
Человек и неандерталец - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Унаследованный от древних предков человека ген может увеличивать шансы на развитие дыхательной недостаточности и даже смерть от COVID-19. С таким заявлением выступили в конце прошлого года ученые из Японии и Германии, однако новое исследование той же группы специалистов говорит об обратном: неандертальские гены могут снижать риск тяжелого протекания заболевания. Значение этого открытия объяснил агентству Sputnik один из ведущих международных генетиков-экспертов профессор Константин Крутовский.
Исследователи из Института науки и технологий Окинавы (OIST) в Японии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии обнаружили, что область на 12-ой хромосоме, снижающая примерно на 20 процентов риск необходимости интенсивной терапии при заражении коронавирусом, досталась современным людям от неандертальцев.

"Конечно, есть и другие факторы, такие как преклонный возраст или хронические заболевания, например, диабет, которые существенно влияют на тяжесть протекания COVID-19. Но генетические особенности также играют важную роль, и некоторые из них были переданы современным людям неандертальцами", — отметил профессор Сванте Паабо, возглавляющий Отдел эволюционной геномики человека в OIST.

В исследовании также упоминается, что в прошлом году профессор Сванте Паабо и его коллега профессор Хьюго Зеберг в журнале Nature сообщили, что риск развития тяжелой формы после заражения COVID-19 был унаследован от неандертальцев. Однако в новом исследовании эксперты выступили с оговоркой — элементы иммунной системы, полученные нами от неандертальцев, могут сказываться на протекании болезни по-разному.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 08:00Наука
Выявлена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19
"Данная работа важна для понимания генетического контроля врожденной устойчивости или чувствительности к заболеванию COVID-19, и какие гаплотипы, гены и аллели определяют эту устойчивость. В будущем это поможет созданию лекарств от болезни, а также позволит лучше понять индивидуальную предрасположенность к заболеванию. Это важно для разработки профилактических мер защиты", — прокомментировал исследование агентству Sputnik профессор Геттингенского университета (Германия), Техасского университета А&М (США), Сибирского федерального университета (Россия), ведущий научный сотрудник Института общей генетики имени Н.И. Вавилова Российской Академии Наук Константин Крутовский.
В среднем, по разным оценкам, порядка 2-3 процентов генов у современного человека унаследованы от неандертальцев, сообщил Крутовский.

"У человека каждый ген, кроме генов половых хромосом у мужчин, представлен двумя копиями — одна из них получена от матери, другая - от отца. У изменчивого гена может быть более чем один вариант этого гена в популяции. Некоторые из этих вариантов возникли у неандертальцев и достались нам в наследство от наших далеких предков, которые скрещивались с ними. По каким-то генам человек может иметь оба варианта неандертальцев — обычно таких генов у одного и того же человека мало, — чаще присутствует только один "неандертальский" вариант, полученный либо от матери, либо от отца. Эти варианты могут иметь разный эффект, вплоть до противоположного", — объяснил он.

Однако, по словам эксперта, усилить влияние на развитие организма "полезного" для борьбы гена или же ослабить "вредный" невозможно.
"Не существует пока методов, позволяющих целенаправленно усилить или ослабить экспрессию какого-то одного из двух вариантов в одном и том же гене. Такие эксперименты запрещено проводить на людях, а в большинстве стран — на эмбрионах и даже на стволовых клетках человека", — пояснил Крутовский.
Эксперт также рассказал о том, какое влияние оказывают внешние факторы на распространение различных генетических вариантов. Например, естественный отбор не будет "учитывать" влияние варианта, увеличивающего или уменьшающего устойчивость к вирусу в популяциях, где этот вирус отсутствует. И наоборот, наличие сильной вирусной нагрузки повышает вероятность выживания людей-носителей "полезных" генов, увеличивая их частоту в последующих поколениях.
Исследования генома доисторических людей показывают, что частота распространения "вредного" гена в популяции сохраняется на уровне 10-13 процентов последние 10000 лет, тогда как частота "полезного" постоянно растет — за последние 1000 лет она выросла с 23 до 30 процентов.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:33Распространение коронавируса
Ученые рассказали о вкладе неандертальцев в защиту людей от COVID-19
 
НаукаКоронавирус в РоссииУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
Лента новостейМолния