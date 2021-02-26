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SberCloud разместит в своем облаке информсистемы сервиса Работа.ру
SberCloud разместит в своем облаке информсистемы сервиса Работа.ру
Компания Sbercloud (входит в экосистему Сбера) заключила соглашение с сервисом поиска работы и подбора персонала Работа.ру о переносе его информационных систем... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:27
2021-02-26T15:27
сбер
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Sbercloud (входит в экосистему Сбера) заключила соглашение с сервисом поиска работы и подбора персонала Работа.ру о переносе его информационных систем в облако SberCloud, сообщает компания.Помимо базовых инфраструктурных услуг, Работа.ру начала эксплуатацию платформенных (PaaS) продуктов SberCloud.Advanced – Cloud Container Engine, Distributed Cache Service, Cloud Search Service, Simple Message Notification.Всего в рамках соглашения SberCloud предоставила более 20 облачных интегрированных услуг, поддерживающих передовые облачные технологии и инструменты, такие как Kubernetes, Terraform, Elasticsearch, управляемые базы данных и другие. Как указали в SberCloud, это позволяет сервису Работа.ру оперативно запускать новые продукты в облаке без необходимости покупки и настройки собственных аппаратных мощностей. "Уверен, что наши облачные сервисы позволят коллегам из Работа.ру, которые уже являются одними из лидеров российского рынка онлайн-рекрутмента, выйти на еще более высокий уровень, а также запустить новые клиентские сервисы. На примере многих наших заказчиков мы видим, как использование облачных технологий повышает качество продуктов и оказываемых услуг, повышает степень удовлетворенности их клиентов, оптимизирует расходы и улучшает бизнес-показатели", - приводится в сообщении комментарий управляющего директора SberCloud Андрея Зотова.
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60
сбер, новости компаний - экономика

SberCloud разместит в своем облаке информсистемы сервиса Работа.ру

15:27 26.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Sbercloud (входит в экосистему Сбера) заключила соглашение с сервисом поиска работы и подбора персонала Работа.ру о переносе его информационных систем в облако SberCloud, сообщает компания.
"Сервис Работа.ру начал перенос информационных систем в облако SberCloud. В рамах заключенного соглашения компания SberCloud предоставила сервису инфраструктурные и платформенные сервисы SberCloud.Advanced для размещения уже работающих проектов и реализации новых", - отметили в компании.
Помимо базовых инфраструктурных услуг, Работа.ру начала эксплуатацию платформенных (PaaS) продуктов SberCloud.Advanced – Cloud Container Engine, Distributed Cache Service, Cloud Search Service, Simple Message Notification.
Всего в рамках соглашения SberCloud предоставила более 20 облачных интегрированных услуг, поддерживающих передовые облачные технологии и инструменты, такие как Kubernetes, Terraform, Elasticsearch, управляемые базы данных и другие. Как указали в SberCloud, это позволяет сервису Работа.ру оперативно запускать новые продукты в облаке без необходимости покупки и настройки собственных аппаратных мощностей.
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"Уверен, что наши облачные сервисы позволят коллегам из Работа.ру, которые уже являются одними из лидеров российского рынка онлайн-рекрутмента, выйти на еще более высокий уровень, а также запустить новые клиентские сервисы. На примере многих наших заказчиков мы видим, как использование облачных технологий повышает качество продуктов и оказываемых услуг, повышает степень удовлетворенности их клиентов, оптимизирует расходы и улучшает бизнес-показатели", - приводится в сообщении комментарий управляющего директора SberCloud Андрея Зотова.
 
СберНовости компаний - Экономика
 
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