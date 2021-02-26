https://ria.ru/20210226/sber-1599113598.html

SberCloud разместит в своем облаке информсистемы сервиса Работа.ру

SberCloud разместит в своем облаке информсистемы сервиса Работа.ру

Компания Sbercloud (входит в экосистему Сбера) заключила соглашение с сервисом поиска работы и подбора персонала Работа.ру о переносе его информационных систем... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:27

2021-02-26T15:27

2021-02-26T15:27

сбер

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Компания Sbercloud (входит в экосистему Сбера) заключила соглашение с сервисом поиска работы и подбора персонала Работа.ру о переносе его информационных систем в облако SberCloud, сообщает компания.Помимо базовых инфраструктурных услуг, Работа.ру начала эксплуатацию платформенных (PaaS) продуктов SberCloud.Advanced – Cloud Container Engine, Distributed Cache Service, Cloud Search Service, Simple Message Notification.Всего в рамках соглашения SberCloud предоставила более 20 облачных интегрированных услуг, поддерживающих передовые облачные технологии и инструменты, такие как Kubernetes, Terraform, Elasticsearch, управляемые базы данных и другие. Как указали в SberCloud, это позволяет сервису Работа.ру оперативно запускать новые продукты в облаке без необходимости покупки и настройки собственных аппаратных мощностей. "Уверен, что наши облачные сервисы позволят коллегам из Работа.ру, которые уже являются одними из лидеров российского рынка онлайн-рекрутмента, выйти на еще более высокий уровень, а также запустить новые клиентские сервисы. На примере многих наших заказчиков мы видим, как использование облачных технологий повышает качество продуктов и оказываемых услуг, повышает степень удовлетворенности их клиентов, оптимизирует расходы и улучшает бизнес-показатели", - приводится в сообщении комментарий управляющего директора SberCloud Андрея Зотова.

https://realty.ria.ru/20210219/sber-1598179560.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, новости компаний - экономика