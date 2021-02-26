https://ria.ru/20210226/sandu-1599019277.html

Санду отказалась выдвигать нового кандидата в премьеры

Санду отказалась выдвигать нового кандидата в премьеры

Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что не будет выдвигать нового кандидата в премьеры, чтобы спровоцировать роспуск парламента и проведение... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:04

2021-02-26T00:04

2021-02-26T00:04

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что не будет выдвигать нового кандидата в премьеры, чтобы спровоцировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов.Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду выдвигала кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность", однако парламент отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии во вторник признал решение президента незаконным и заявил, что депутаты должны вновь провести переговоры с Санду по вопросу назначения премьера.Она отметила, что решение КС, которое обязывает ее провести повторные консультации с депутатами и выдвинуть кандидата в премьеры, стоило бы соблюдать в "нормальной ситуации". Однако в нынешних условиях президент полагает, что гораздо важнее добиться проведения досрочных парламентских выборов.Она не исключает, что это решение может вызвать определенные последствия, поскольку ее могут обвинить в нарушении законодательных норм. Однако Санду подчеркивает, что решение о роспуске парламента будут принимать граждане, которые раньше выбрали депутатов, поэтому она не видит никаких противоречий.

https://ria.ru/20210211/sandu-1597096229.html

https://ria.ru/20210118/dodon-1593521352.html

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майя санду, молдавия, в мире