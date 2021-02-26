https://ria.ru/20210226/sandu-1599019277.html
Санду отказалась выдвигать нового кандидата в премьеры
Санду отказалась выдвигать нового кандидата в премьеры
Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что не будет выдвигать нового кандидата в премьеры, чтобы спровоцировать роспуск парламента и проведение... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T00:04
2021-02-26T00:04
2021-02-26T00:04
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила в четверг, что не будет выдвигать нового кандидата в премьеры, чтобы спровоцировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов.Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду выдвигала кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность", однако парламент отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии во вторник признал решение президента незаконным и заявил, что депутаты должны вновь провести переговоры с Санду по вопросу назначения премьера.Она отметила, что решение КС, которое обязывает ее провести повторные консультации с депутатами и выдвинуть кандидата в премьеры, стоило бы соблюдать в "нормальной ситуации". Однако в нынешних условиях президент полагает, что гораздо важнее добиться проведения досрочных парламентских выборов.Она не исключает, что это решение может вызвать определенные последствия, поскольку ее могут обвинить в нарушении законодательных норм. Однако Санду подчеркивает, что решение о роспуске парламента будут принимать граждане, которые раньше выбрали депутатов, поэтому она не видит никаких противоречий.
https://ria.ru/20210211/sandu-1597096229.html
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майя санду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду
заявила в четверг, что не будет выдвигать нового кандидата в премьеры, чтобы спровоцировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Санду выдвигала кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность", однако парламент отказался поддержать это назначение. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Санду вновь выдвинула кандидатом в премьеры Гаврилицу. Конституционный суд Молдавии во вторник признал решение президента незаконным и заявил, что депутаты должны вновь провести переговоры с Санду по вопросу назначения премьера.
"Я не вижу смысла выдвигать кандидата в премьеры, поскольку поняла, что интересы большинства депутатов не соответствуют интересам граждан. Консультации с парламентскими фракциями я считаю неэффективными, на первых консультациях все партии сказали, что хотят проведения досрочных выборов", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.
Она отметила, что решение КС, которое обязывает ее провести повторные консультации с депутатами и выдвинуть кандидата в премьеры, стоило бы соблюдать в "нормальной ситуации". Однако в нынешних условиях президент полагает, что гораздо важнее добиться проведения досрочных парламентских выборов.
"Существуют несколько изданных ранее решений КС, которые говорят, что через три месяца после отставки премьера парламент, который не утвердил новый кабмин, можно распустить, если этот вариант будет невозможен, то гражданам придется принимать решение о необходимости роспуска парламента на референдуме", - подчеркнула Санду.
Она не исключает, что это решение может вызвать определенные последствия, поскольку ее могут обвинить в нарушении законодательных норм. Однако Санду подчеркивает, что решение о роспуске парламента будут принимать граждане, которые раньше выбрали депутатов, поэтому она не видит никаких противоречий.