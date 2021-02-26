Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/s300-1599143328.html
В ФСВТС рассказали, зачем Россия поставит Киргизии С-300
В ФСВТС рассказали, зачем Россия поставит Киргизии С-300
Военно-техническое сотрудничество России и Киргизии направлено на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО, заявила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:44
2021-02-26T17:58
россия
зрк с-300
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
одкб
киргизия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156321/99/1563219962_0:162:3078:1893_1920x0_80_0_0_ee915ba282c4a8664a2234b9a899880c.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Киргизии направлено на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.В ходе состоявшегося 24-25 февраля визита президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ была достигнута договоренность о поставках Бишкеку зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников, сообщила ранее пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек."Военно-техническое сотрудничество России с Кыргызстаном продолжается в контексте высокого уровня доверия и направлено, в том числе, на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО", - сказала Решетникова.Восемь лет назад между Киргизией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого РФ поставит в республику современное оружие и военную технику на 1 миллиард долларов.В Киргизии размещена российская авиабаза "Кант", структурно входящая в Центральный военный округ.
https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html
https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156321/99/1563219962_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_563bbe415e3cf7fafa57936e6b5f84b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зрк с-300, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), одкб, киргизия, безопасность

В ФСВТС рассказали, зачем Россия поставит Киргизии С-300

17:44 26.02.2021 (обновлено: 17:58 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРасчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит"
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Киргизии направлено на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.
В ходе состоявшегося 24-25 февраля визита президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ была достигнута договоренность о поставках Бишкеку зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников, сообщила ранее пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 10:39
Президент Киргизии рассказал, что подарил Путину
"Военно-техническое сотрудничество России с Кыргызстаном продолжается в контексте высокого уровня доверия и направлено, в том числе, на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО", - сказала Решетникова.
Восемь лет назад между Киргизией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого РФ поставит в республику современное оружие и военную технику на 1 миллиард долларов.
В Киргизии размещена российская авиабаза "Кант", структурно входящая в Центральный военный округ.
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 03:08
Межгосударственные отношения России и Киргизии
 
РоссияЗРК С-300Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ОДКБКиргизияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния