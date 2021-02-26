https://ria.ru/20210226/s300-1599143328.html

В ФСВТС рассказали, зачем Россия поставит Киргизии С-300

В ФСВТС рассказали, зачем Россия поставит Киргизии С-300

Военно-техническое сотрудничество России и Киргизии направлено на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО, заявила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:44

2021-02-26T17:44

2021-02-26T17:58

россия

зрк с-300

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

одкб

киргизия

безопасность

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Киргизии направлено на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО, заявила РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.В ходе состоявшегося 24-25 февраля визита президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ была достигнута договоренность о поставках Бишкеку зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников, сообщила ранее пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек."Военно-техническое сотрудничество России с Кыргызстаном продолжается в контексте высокого уровня доверия и направлено, в том числе, на укрепление общего оборонного потенциала ОДКБ, включая ПВО", - сказала Решетникова.Восемь лет назад между Киргизией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого РФ поставит в республику современное оружие и военную технику на 1 миллиард долларов.В Киргизии размещена российская авиабаза "Кант", структурно входящая в Центральный военный округ.

https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html

https://ria.ru/20210224/otnosheniya-1598320870.html

россия

киргизия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зрк с-300, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), одкб, киргизия, безопасность