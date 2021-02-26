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https://ria.ru/20210226/rosneft-1599072716.html
"Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России
"Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России
"Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России, говорится в презентации плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:30
2021-02-26T12:30
россия
роснефть
экология
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России, говорится в презентации плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года.Как отметил на пресс-конференции, посвященной презентации плана, вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Брайн Маклеод, электромобили являются важной составляющей снижения углеродного следа. "Сейчас их распространение сильно зависит от субсидий правительства, и субсидии в России пока что очень скромные, поэтому продажи электромобилей находятся на низком уровне. Правда, они довольно широко используются на Дальнем Востоке – регионе, где традиционно импортируются машины из Японии", - сказал он. По слова Маклеода, "безусловно, мы удовлетворим растущий потребительский спрос в рамках пилотного проекта по установке зарядок для электромобилей. "В настоящее время у нас есть зарядные станции для электромобилей в пяти регионах России, и мы планируем расширять это предложение в соответствии со спросом", - сообщил он.Как отмечается в презентации "Роснефти", компания в настоящее время имеет 14 зарядных станций для электромобилей, включая пять быстрых. При этом развитие ведется в рамках сотрудничества с крупнейшими электроэнергетическими компаниями России – "Россетями" и "Русгидро".
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россия, роснефть, экология, новости компаний - экономика

"Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России

12:30 26.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой компании "Роснефть" в здании Дальневосточного федерального университета
Баннеры с символикой компании Роснефть в здании Дальневосточного федерального университета - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей в России, говорится в презентации плана компании по углеродному менеджменту до 2035 года.
Как отметил на пресс-конференции, посвященной презентации плана, вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Брайн Маклеод, электромобили являются важной составляющей снижения углеродного следа. "Сейчас их распространение сильно зависит от субсидий правительства, и субсидии в России пока что очень скромные, поэтому продажи электромобилей находятся на низком уровне. Правда, они довольно широко используются на Дальнем Востоке – регионе, где традиционно импортируются машины из Японии", - сказал он.
Вывеска у входа в здание нефтегазовой компании Роснефть на Софийской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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По слова Маклеода, "безусловно, мы удовлетворим растущий потребительский спрос в рамках пилотного проекта по установке зарядок для электромобилей. "В настоящее время у нас есть зарядные станции для электромобилей в пяти регионах России, и мы планируем расширять это предложение в соответствии со спросом", - сообщил он.
Как отмечается в презентации "Роснефти", компания в настоящее время имеет 14 зарядных станций для электромобилей, включая пять быстрых. При этом развитие ведется в рамках сотрудничества с крупнейшими электроэнергетическими компаниями России – "Россетями" и "Русгидро".
"Мы планируем устанавливать преимущественно быстрые зарядные станции от 50 Квт и выше, чтобы сделать зарядку более комфортной для наших потребителей", - добавил Маклеод.
 
РоссияРоснефтьЭкологияНовости компаний - Экономика
 
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