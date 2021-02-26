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Роснефть не исключает начала производства "зеленого" топлива на НПЗ в РФ
Роснефть не исключает начала производства "зеленого" топлива на НПЗ в РФ
“Роснефть” не исключает возможности начала производства “зеленого” топлива на своих российских НПЗ, сообщил советник по стратегическому планированию и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:27
2021-02-26T12:27
россия
роснефть
экология
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. “Роснефть” не исключает возможности начала производства “зеленого” топлива на своих российских НПЗ, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента компании Алексей Салин в ходе пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках своей программы компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.Важной частью деятельности компании в рамках реализации этого плана является производство более экологичных видов топлива. “Роснефть” постоянно улучшает характеристики выпускаемых моторных топлив и расширяет географию их поставок. На сегодня в линейке компании находятся разные виды топлив с улучшенными экологическими характеристиками - Pulsar 100, Евро 6, а также линейка топлив с технологией ACTIVE на АЗС сети ВР. Кроме того, НПЗ в Германии, в которых у “Роснефти” есть доля участия, производят биотоплива - в соответствии с европейскими требованиями. В частности, для производства топлива используются как традиционные биокомпоненты (биодизель, биоэтанол), так и биотопливо второго поколения - HVO - полученное путем гидрирования растительного масла.По его словам, "Роснефть" также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. "Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании, поэтому мы планируем детально оценить применимость технологий улавливания для производства "синего" водорода на всех НПЗ с учётом логистических и экономических преимуществ, а также потенциала использования эффекта масштаба", - добавил топ-менеджер компании.Кроме того, немецкая “дочка” “Роснефти”, Rosneft Deutschland, активно поддерживает различные исследовательские и проектные работы по производству “зеленого” водорода - как методом электролиза с помощью ветряной энергии, так и с помощью биотоплив второго поколения.
https://ria.ru/20210226/derevya-1599070767.html
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россия, роснефть, экология, новости компаний - экономика

Роснефть не исключает начала производства "зеленого" топлива на НПЗ в РФ

12:27 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание нефтегазовой компании "Роснефть" на Софийской набережной в Москве
Вывеска у входа в здание нефтегазовой компании Роснефть на Софийской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. “Роснефть” не исключает возможности начала производства “зеленого” топлива на своих российских НПЗ, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента компании Алексей Салин в ходе пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.
"Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках своей программы компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
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Важной частью деятельности компании в рамках реализации этого плана является производство более экологичных видов топлива. “Роснефть” постоянно улучшает характеристики выпускаемых моторных топлив и расширяет географию их поставок. На сегодня в линейке компании находятся разные виды топлив с улучшенными экологическими характеристиками - Pulsar 100, Евро 6, а также линейка топлив с технологией ACTIVE на АЗС сети ВР. Кроме того, НПЗ в Германии, в которых у “Роснефти” есть доля участия, производят биотоплива - в соответствии с европейскими требованиями. В частности, для производства топлива используются как традиционные биокомпоненты (биодизель, биоэтанол), так и биотопливо второго поколения - HVO - полученное путем гидрирования растительного масла.
“Этот опыт и практики могут быть применены и в России в случае появления соответствующих стимулов, тем более что климатические условия в южных регионах хорошо подходят для выращивания сельскохозяйственных культур для производства биокомпонентов”, - сказал Салин.
По его словам, "Роснефть" также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. "Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании, поэтому мы планируем детально оценить применимость технологий улавливания для производства "синего" водорода на всех НПЗ с учётом логистических и экономических преимуществ, а также потенциала использования эффекта масштаба", - добавил топ-менеджер компании.
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Кроме того, немецкая “дочка” “Роснефти”, Rosneft Deutschland, активно поддерживает различные исследовательские и проектные работы по производству “зеленого” водорода - как методом электролиза с помощью ветряной энергии, так и с помощью биотоплив второго поколения.
 
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