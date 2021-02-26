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"Роснефть" в 2028 году может запустить проект по улавливанию углерода
"Роснефть" в 2028 году может запустить проект по улавливанию углерода
"Роснефть" рассматривает возможность использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для борьбы с углеродным загрязнением, сообщил... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:10
2021-02-26T12:10
роснефть
экология
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" рассматривает возможность использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для борьбы с углеродным загрязнением, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.Как уточнил советник вице-президента “Роснефти” по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи, технологии по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS) играют ключевую роль в производстве "голубого" водорода. При этом технологии CCUS очень сложные и дорогостоящие, так как они должны находиться в непосредственной близости от хранилищ и пластов с высокими объемами газа. “Поэтому большинство компаний, занимающиеся CCUS, делают это вместе с партнерами. Так они разделяют финансовые риски и получают доступ к новым источникам углекислого газа, чтобы сделать проект конкурентоспособным”, - пояснил Калпи.Он отметил, что CCUS является ключевым аспектом взаимодействия "Роснефти" с BP. "Но, так как мы находимся на ранней стадии (разработки этой технологии – ред.), в прошлом году мы начали и продолжаем поиск возможностей. В своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года мы наметили запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год” - сказал он."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
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роснефть, экология, новости компаний - экономика

"Роснефть" в 2028 году может запустить проект по улавливанию углерода

12:10 26.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть" / Перейти в фотобанкБаннер компании "Роснефть" на месте бурения скважины "Центрально-Ольгинская-1"
Баннер компании Роснефть на месте бурения скважины Центрально-Ольгинская-1 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" рассматривает возможность использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для борьбы с углеродным загрязнением, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.
"Компания намерена использовать существующую инфраструктуру для улавливания СО2, а также реализовывать меры по переработке углеродных загрязнений в топливо по технологиям CCUS, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение", - сказал вице-президент НК "Роснефть".
Как уточнил советник вице-президента “Роснефти” по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи, технологии по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS) играют ключевую роль в производстве "голубого" водорода. При этом технологии CCUS очень сложные и дорогостоящие, так как они должны находиться в непосредственной близости от хранилищ и пластов с высокими объемами газа. “Поэтому большинство компаний, занимающиеся CCUS, делают это вместе с партнерами. Так они разделяют финансовые риски и получают доступ к новым источникам углекислого газа, чтобы сделать проект конкурентоспособным”, - пояснил Калпи.
Он отметил, что CCUS является ключевым аспектом взаимодействия "Роснефти" с BP. "Но, так как мы находимся на ранней стадии (разработки этой технологии – ред.), в прошлом году мы начали и продолжаем поиск возможностей. В своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года мы наметили запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год” - сказал он.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
12:07
Газ составит четверть общей добычи углеводородов "Роснефти" к 2023 году
"Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
 
РоснефтьЭкологияНовости компаний - Экономика
 
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