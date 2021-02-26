https://ria.ru/20210226/rosneft-1599068188.html

"Роснефть" в 2028 году может запустить проект по улавливанию углерода

"Роснефть" в 2028 году может запустить проект по улавливанию углерода

"Роснефть" рассматривает возможность использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для борьбы с углеродным загрязнением, сообщил... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:10

2021-02-26T12:10

2021-02-26T12:10

роснефть

экология

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149155/57/1491555790_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_ac6a07a184360564ec910f60bb034217.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" рассматривает возможность использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для борьбы с углеродным загрязнением, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.Как уточнил советник вице-президента “Роснефти” по промышленной безопасности, охране труда и экологии Тайрон Калпи, технологии по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS) играют ключевую роль в производстве "голубого" водорода. При этом технологии CCUS очень сложные и дорогостоящие, так как они должны находиться в непосредственной близости от хранилищ и пластов с высокими объемами газа. “Поэтому большинство компаний, занимающиеся CCUS, делают это вместе с партнерами. Так они разделяют финансовые риски и получают доступ к новым источникам углекислого газа, чтобы сделать проект конкурентоспособным”, - пояснил Калпи.Он отметил, что CCUS является ключевым аспектом взаимодействия "Роснефти" с BP. "Но, так как мы находимся на ранней стадии (разработки этой технологии – ред.), в прошлом году мы начали и продолжаем поиск возможностей. В своем плане по углеродному менеджменту до 2035 года мы наметили запуск пилотного проекта CCUS примерно на 2028 год” - сказал он."Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599067171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, экология, новости компаний - экономика