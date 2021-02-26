https://ria.ru/20210226/rosneft-1599066731.html
"Зеленые" инвестиции "Роснефти" за пять лет составят 300 млрд рублей
"Зеленые" инвестиции "Роснефти" за пять лет составят 300 млрд рублей
"Зеленые" инвестиции "Роснефти" за пять лет составят 300 миллиардов рублей, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:04
2021-02-26T12:04
2021-02-26T12:11
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Зеленые" инвестиции "Роснефти" за пять лет составят 300 миллиардов рублей, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента компании Алексей Салин на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.В свою очередь первый вице-президент “Роснефти” Дидье Касимиро рассказал, что “зеленые” инвестиции “Роснефти” за последние 3 года составили примерно 120 миллиардов рублей. "Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.Как следует из презентации “Роснефти”, основными “рычагами” для достижения планов по предотвращению выбросов станут реализуемая компанией программа энергосбережения и газовая программа, закачка попутного нефтяного газа в пласт, покупка “зеленой” электроэнергетики, ветрогенерация, а также “синий” водород.С 2013 года в компании функционирует комиссия по энергоэффективности, которая обеспечивает внедрение передовых методов и подходов к управлению и развитию системы энергетического менеджмента. Программа энергосбережения, ориентированная на снижение потребления энергоресурсов, улучшение экономических, экологических и производственных показателей, по словам вице-президента, реализуется в компании с 2009 года. В период с 2014 по 2020 года программа уже обеспечила экономию топливно-энергетических ресурсов в размере 6,4 миллиона тонн условного топлива, что эквивалентно 39 миллиардам рублей.
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экология, россия, роснефть, новости компаний - экономика
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости
. "Зеленые" инвестиции "Роснефти
" за пять лет составят 300 миллиардов рублей, сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента компании Алексей Салин на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.
“Пятилетняя программа “Роснефти” предполагает инвестиции в экологическую программу в размере 300 миллиардов рублей. Сейчас порядка 30% нашей программы зеленых инвестиций направляется на сокращение выбросов парниковых газов. В среднем за период реализации в эти годы мы направляем в программу порядка 5% от нашей совокупной инвестиционной программы. В будущем мы ожидаем, что эта доля будет расти”, - отметил он.
В свою очередь первый вице-президент “Роснефти” Дидье Касимиро рассказал, что “зеленые” инвестиции “Роснефти” за последние 3 года составили примерно 120 миллиардов рублей.
"Роснефть" в декабре 2020 года стала первой российской компанией, которая представила свои климатические цели до 2035 года. Компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн эквивалента углекислого газа.
Как следует из презентации “Роснефти”, основными “рычагами” для достижения планов по предотвращению выбросов станут реализуемая компанией программа энергосбережения и газовая программа, закачка попутного нефтяного газа в пласт, покупка “зеленой” электроэнергетики, ветрогенерация, а также “синий” водород.
С 2013 года в компании функционирует комиссия по энергоэффективности, которая обеспечивает внедрение передовых методов и подходов к управлению и развитию системы энергетического менеджмента. Программа энергосбережения, ориентированная на снижение потребления энергоресурсов, улучшение экономических, экологических и производственных показателей, по словам вице-президента, реализуется в компании с 2009 года. В период с 2014 по 2020 года программа уже обеспечила экономию топливно-энергетических ресурсов в размере 6,4 миллиона тонн условного топлива, что эквивалентно 39 миллиардам рублей.