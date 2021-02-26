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"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах
"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах
"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах, показывающих, насколько компании учитывают в своей работе принципы экологической, социальной и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:02
2021-02-26T12:12
россия
экология
роснефть
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах, показывающих, насколько компании учитывают в своей работе принципы экологической, социальной и управленческой устойчивости, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро в рамках пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту НК "Роснефть" до 2035 года. В конце 2020 года рейтинг "Роснефти" FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале. Компания опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли "Индекс отраслевой классификации" (ICB Supersector).Рейтинги отражают прозрачность и корректность предоставляемой компаниями информации, прежде всего, по вопросам охраны окружающей среды и противодействию изменению климата. По словам Касимиро, "Роснефть" стала первой российской компанией, установившей долгосрочные цели по углеродному менеджменту. Онb предусматрива.т предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение на 30% интенсивности выбросов в нефтегазодобыче. “Мы надеемся, что, раскрывая все эти параметры для общества, мы только укрепим наши лидирующие позиции в международных рейтингах”, - добавил топ-менеджер.Один из наиболее перспективных проектов компании – "Восток Ойл" - с самого начала разрабатывается как низкоуглеродный. "Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи. Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ. Кроме того, запланировано полное использование всего попутного нефтяного газа. "Восток Ойл" также будет обеспечен локальной генерацией ветрового типа", - заявил вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Брайан Маклеод.Как указал, в свою очередь, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Тайрон Калпи, при оценке инвестпроектов особое внимание уделяется минимизации ущерба окружающей среде и экосистемам, экономному использованию ресурсов."Мы будем обеспечивать необходимое количество воды для тех сообществ, которые находятся в регионе нашего присутствия. Также при разработке проектов мы постараемся оборудовать все необходимые устройства или системы для переработки и очистки сточных вод, чтобы не нанести вред хрупким природным экосистемам. Также мы всегда стремимся способствовать занятости местного коренного населения и его развитию", - пояснил он.По словам Калпи, "Роснефть" также берет на себя обязательства по максимальному обеспечению биоразнообразия в регионах своего присутствия."Экология является одним из важнейших вопросов нашей повестки. Это и повышение утилизации попутного газа, и внедрение экологичных технологий, и программа энергосбережения, и минимизация воздействия на окружающую среду. Порядка 30% "зеленых" инвестиций направляется на снижение выброса парниковых газов. Их доля будет расти", - сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин.
https://ria.ru/20210216/rosneft-1597755905.html
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россия, экология, роснефть, новости компаний - экономика

"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах

12:02 26.02.2021 (обновлено: 12:12 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах, показывающих, насколько компании учитывают в своей работе принципы экологической, социальной и управленческой устойчивости, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро в рамках пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту НК "Роснефть" до 2035 года.
"Роснефть" является лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB; входит в число ведущих компаний в международных рейтингах CDP в категориях "климат" и "водные ресурсы". Это свидетельствует об устойчивой бизнес-модели компании, способности сохранить конкурентные, фундаментальные показатели", - рассказал Касимиро.
В конце 2020 года рейтинг "Роснефти" FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале. Компания опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли "Индекс отраслевой классификации" (ICB Supersector).
Рейтинги отражают прозрачность и корректность предоставляемой компаниями информации, прежде всего, по вопросам охраны окружающей среды и противодействию изменению климата.
По словам Касимиро, "Роснефть" стала первой российской компанией, установившей долгосрочные цели по углеродному менеджменту. Онb предусматрива.т предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение на 30% интенсивности выбросов в нефтегазодобыче. “Мы надеемся, что, раскрывая все эти параметры для общества, мы только укрепим наши лидирующие позиции в международных рейтингах”, - добавил топ-менеджер.
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Один из наиболее перспективных проектов компании – "Восток Ойл" - с самого начала разрабатывается как низкоуглеродный.
"Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи. Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ. Кроме того, запланировано полное использование всего попутного нефтяного газа. "Восток Ойл" также будет обеспечен локальной генерацией ветрового типа", - заявил вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Брайан Маклеод.
Как указал, в свою очередь, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Тайрон Калпи, при оценке инвестпроектов особое внимание уделяется минимизации ущерба окружающей среде и экосистемам, экономному использованию ресурсов.
"Мы будем обеспечивать необходимое количество воды для тех сообществ, которые находятся в регионе нашего присутствия. Также при разработке проектов мы постараемся оборудовать все необходимые устройства или системы для переработки и очистки сточных вод, чтобы не нанести вред хрупким природным экосистемам. Также мы всегда стремимся способствовать занятости местного коренного населения и его развитию", - пояснил он.
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По словам Калпи, "Роснефть" также берет на себя обязательства по максимальному обеспечению биоразнообразия в регионах своего присутствия.
"Экология является одним из важнейших вопросов нашей повестки. Это и повышение утилизации попутного газа, и внедрение экологичных технологий, и программа энергосбережения, и минимизация воздействия на окружающую среду. Порядка 30% "зеленых" инвестиций направляется на снижение выброса парниковых газов. Их доля будет расти", - сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин.
 
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