https://ria.ru/20210226/rosneft-1599065928.html

"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах

"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах

"Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах, показывающих, насколько компании учитывают в своей работе принципы экологической, социальной и... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:02

2021-02-26T12:02

2021-02-26T12:12

россия

экология

роснефть

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_51de86aaa16f7807244da0758227a904.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" укрепила позиции в международных ESG-рейтингах, показывающих, насколько компании учитывают в своей работе принципы экологической, социальной и управленческой устойчивости, сообщил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро в рамках пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту НК "Роснефть" до 2035 года. В конце 2020 года рейтинг "Роснефти" FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале. Компания опередила 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли "Индекс отраслевой классификации" (ICB Supersector).Рейтинги отражают прозрачность и корректность предоставляемой компаниями информации, прежде всего, по вопросам охраны окружающей среды и противодействию изменению климата. По словам Касимиро, "Роснефть" стала первой российской компанией, установившей долгосрочные цели по углеродному менеджменту. Онb предусматрива.т предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн СО2-эквивалента, сокращение на 30% интенсивности выбросов в нефтегазодобыче. “Мы надеемся, что, раскрывая все эти параметры для общества, мы только укрепим наши лидирующие позиции в международных рейтингах”, - добавил топ-менеджер.Один из наиболее перспективных проектов компании – "Восток Ойл" - с самого начала разрабатывается как низкоуглеродный. "Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 килограммов СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 килограммов СО2 на баррель добычи. Для энергоснабжения в ходе реализации проекта планируется использовать, в том числе, природный газ. Кроме того, запланировано полное использование всего попутного нефтяного газа. "Восток Ойл" также будет обеспечен локальной генерацией ветрового типа", - заявил вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Брайан Маклеод.Как указал, в свою очередь, советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Тайрон Калпи, при оценке инвестпроектов особое внимание уделяется минимизации ущерба окружающей среде и экосистемам, экономному использованию ресурсов."Мы будем обеспечивать необходимое количество воды для тех сообществ, которые находятся в регионе нашего присутствия. Также при разработке проектов мы постараемся оборудовать все необходимые устройства или системы для переработки и очистки сточных вод, чтобы не нанести вред хрупким природным экосистемам. Также мы всегда стремимся способствовать занятости местного коренного населения и его развитию", - пояснил он.По словам Калпи, "Роснефть" также берет на себя обязательства по максимальному обеспечению биоразнообразия в регионах своего присутствия."Экология является одним из важнейших вопросов нашей повестки. Это и повышение утилизации попутного газа, и внедрение экологичных технологий, и программа энергосбережения, и минимизация воздействия на окружающую среду. Порядка 30% "зеленых" инвестиций направляется на снижение выброса парниковых газов. Их доля будет расти", - сообщил советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин.

https://ria.ru/20210216/rosneft-1597755905.html

https://ria.ru/20210212/pribyl-1597266422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экология, роснефть, новости компаний - экономика