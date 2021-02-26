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Новый сезон чемпионата CASE-IN будет посвящен теме устойчивого развития
Новый сезон чемпионата CASE-IN будет посвящен теме устойчивого развития
Девятый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", открывшийся в пятницу в РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:11
2021-02-26T13:11
россия
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Девятый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", открывшийся в пятницу в Москве, будет посвящен теме устойчивого развития в России.Соревнования будут проходить с февраля по май в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига. Будущим и молодым инженерам предстоит решать предложенные компаниями-партнерами чемпионата кейсы по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.В Школьной лиге смогут испытать свои силы учащиеся 3-11 классов в дистанционном формате. Победителей и призеров в группе младших и средних классов ждут призы и приглашения на профильные смены в детском летнем лагере. Призеры в старшей возрастной группе получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата и приглашение на летние профильные смены.Соревнования Студенческой лиги пройдут для студентов России, Белоруссии и Казахстана в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и в новом направлении "проектный инжиниринг". В марте и апреле участников ждут очные или дистанционные отборочные этапы на базе 70 вузов и полуфиналы в каждом федеральном округе. В конце мая лучшие команды встретятся в финале в Москве.Участниками Лиги молодых специалистов чемпионата станут сотрудники 100 ведущих компаний ТЭК, МСК и атомной промышленности. Лучшие специалисты получат возможность войти в управленческий кадровый резерв крупнейших российских профильных компаний. Также организаторы совместно с компаниями ТЭК и МСК проведут корпоративные соревнования: Лига рабочих специальностей объединит учащихся колледжей и техникумов, а в рамках Специальной лиги CASE-IN пройдут кейс-чемпионаты для работников и студентов целевого обучения компаний-партнеров.В 2021 году партнерами чемпионата выступили 18 ведущих отраслевых компаний. Они предложат лучшим участникам чемпионата стажировки, практики и трудоустройство, а 20 вузов-партнеров чемпионата –льготы для студентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Кроме того, победители и призеры чемпионата 2018-2020 годов могут получить президентский грант при поступлении в магистратуру.Проект CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20201211/case-in-1588845577.html
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РИА Новости
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россия, технологии, образование - общество

Новый сезон чемпионата CASE-IN будет посвящен теме устойчивого развития

13:11 26.02.2021
 
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN
Финал инженерного конкурса Школьной лиги чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Международный инженерный Чемпионат "CASE-IN"
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Девятый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", открывшийся в пятницу в Москве, будет посвящен теме устойчивого развития в России.
Соревнования будут проходить с февраля по май в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига. Будущим и молодым инженерам предстоит решать предложенные компаниями-партнерами чемпионата кейсы по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.
"В этом году в основном сезоне участников ждет много нового. Изменения коснутся и Школьной, и Студенческой, и Лиги молодых специалистов. При этом мы сохраним нашу программу наставничества для участников чемпионата. К ней добавится и возможность попасть в Мастерскую управления "Сенеж", которая проводит десятки различных обучающих курсов и программ. Продолжится и практика мотивирующих встреч участников с победителями и финалистами конкурса управленцев "Лидеры России", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
В Школьной лиге смогут испытать свои силы учащиеся 3-11 классов в дистанционном формате. Победителей и призеров в группе младших и средних классов ждут призы и приглашения на профильные смены в детском летнем лагере. Призеры в старшей возрастной группе получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата и приглашение на летние профильные смены.
Соревнования Студенческой лиги пройдут для студентов России, Белоруссии и Казахстана в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и в новом направлении "проектный инжиниринг". В марте и апреле участников ждут очные или дистанционные отборочные этапы на базе 70 вузов и полуфиналы в каждом федеральном округе. В конце мая лучшие команды встретятся в финале в Москве.
Участниками Лиги молодых специалистов чемпионата станут сотрудники 100 ведущих компаний ТЭК, МСК и атомной промышленности. Лучшие специалисты получат возможность войти в управленческий кадровый резерв крупнейших российских профильных компаний. Также организаторы совместно с компаниями ТЭК и МСК проведут корпоративные соревнования: Лига рабочих специальностей объединит учащихся колледжей и техникумов, а в рамках Специальной лиги CASE-IN пройдут кейс-чемпионаты для работников и студентов целевого обучения компаний-партнеров.
Торжественное объявление победителей и призеров финала второго Осеннего кубка международного инженерного чемпионата CASE-IN - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 20:02
Победителями Осеннего кубка CASE-IN стали 28 человек из 9 регионов
В 2021 году партнерами чемпионата выступили 18 ведущих отраслевых компаний. Они предложат лучшим участникам чемпионата стажировки, практики и трудоустройство, а 20 вузов-партнеров чемпионата –льготы для студентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Кроме того, победители и призеры чемпионата 2018-2020 годов могут получить президентский грант при поступлении в магистратуру.
Проект CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
 
РоссияТехнологииОбразование - Общество
 
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