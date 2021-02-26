https://ria.ru/20210226/razvitie-1599082019.html

Новый сезон чемпионата CASE-IN будет посвящен теме устойчивого развития

Новый сезон чемпионата CASE-IN будет посвящен теме устойчивого развития

Девятый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", открывшийся в пятницу в РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:11

2021-02-26T13:11

2021-02-26T13:11

россия

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Девятый сезон международного инженерного чемпионата CASE-IN – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", открывшийся в пятницу в Москве, будет посвящен теме устойчивого развития в России.Соревнования будут проходить с февраля по май в пяти лигах: Школьная лига, Лига рабочих специальностей, Студенческая лига, Лига молодых специалистов и Специальная лига. Будущим и молодым инженерам предстоит решать предложенные компаниями-партнерами чемпионата кейсы по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.В Школьной лиге смогут испытать свои силы учащиеся 3-11 классов в дистанционном формате. Победителей и призеров в группе младших и средних классов ждут призы и приглашения на профильные смены в детском летнем лагере. Призеры в старшей возрастной группе получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата и приглашение на летние профильные смены.Соревнования Студенческой лиги пройдут для студентов России, Белоруссии и Казахстана в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и в новом направлении "проектный инжиниринг". В марте и апреле участников ждут очные или дистанционные отборочные этапы на базе 70 вузов и полуфиналы в каждом федеральном округе. В конце мая лучшие команды встретятся в финале в Москве.Участниками Лиги молодых специалистов чемпионата станут сотрудники 100 ведущих компаний ТЭК, МСК и атомной промышленности. Лучшие специалисты получат возможность войти в управленческий кадровый резерв крупнейших российских профильных компаний. Также организаторы совместно с компаниями ТЭК и МСК проведут корпоративные соревнования: Лига рабочих специальностей объединит учащихся колледжей и техникумов, а в рамках Специальной лиги CASE-IN пройдут кейс-чемпионаты для работников и студентов целевого обучения компаний-партнеров.В 2021 году партнерами чемпионата выступили 18 ведущих отраслевых компаний. Они предложат лучшим участникам чемпионата стажировки, практики и трудоустройство, а 20 вузов-партнеров чемпионата –льготы для студентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Кроме того, победители и призеры чемпионата 2018-2020 годов могут получить президентский грант при поступлении в магистратуру.Проект CASE-IN реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20201211/case-in-1588845577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, образование - общество