В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в этой стране в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу вчерашнего разговора Путина и Пашиняна, когда на сайте правительства Армении говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении", а в сообщении Кремля такой фразы о поддержке законным властям не было, только слова о том, что Путин призвал сохранить к сохранению порядка и спокойствия в Армении, к урегулированию ситуации в рамках закона.
Накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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