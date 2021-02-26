https://ria.ru/20210226/razgovor-1599078882.html

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в этой стране в рамках... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:00

2021-02-26T13:00

2021-02-26T13:00

ситуация в армении

россия

никол пашинян

дмитрий песков

владимир путин

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в этой стране в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу вчерашнего разговора Путина и Пашиняна, когда на сайте правительства Армении говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении", а в сообщении Кремля такой фразы о поддержке законным властям не было, только слова о том, что Путин призвал сохранить к сохранению порядка и спокойствия в Армении, к урегулированию ситуации в рамках закона.Накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в республике.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598996739.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598945880.html

россия

ереван

армения

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ситуация в армении, россия, никол пашинян, дмитрий песков, владимир путин, ереван, армения, в мире