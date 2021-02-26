https://ria.ru/20210226/protesty-1599152042.html

Армянская церковь призвала власти не применять силу против протестующих

Армянская церковь призвала власти не применять силу против протестующих

Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала правоохранительные органы не применять силу против участников мирных протестов в Ереване. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:22

2021-02-26T18:22

2021-02-26T18:22

религия и мировоззрение

никол пашинян

армен саркисян

армянская апостольская церковь

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала правоохранительные органы не применять силу против участников мирных протестов в Ереване.Ранее в пятницу оппозиция прошла десятикилометровым маршем по центру Еревана. В марше участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, после чего снова вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна. Сейчас там начался еще один митинг. На нем выступят лидеры оппозиции, которые, как ожидается, расскажут о своих переговорах с президентом Армении Арменом Саркисяном."Призываем правоохранительные органы воздерживаться от применения насилия и несоразмерной силы против участников мирных демонстраций и собраний", - говорится в заявлении Высшего духовного совета ААЦ.Жителей страны церковь призвала сохранять спокойствие и благоразумие.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/erevan-1599036875.html

ереван

армения

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никол пашинян, армен саркисян, армянская апостольская церковь, ереван, армения, в мире