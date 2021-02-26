Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:55 26.02.2021 (обновлено: 14:42 26.02.2021)
© Sputnik / Сергей МелконовМемориал освободителям и Героям Советского Союза в Крустпилсском парке в Екабпилсе
© Sputnik / Сергей Мелконов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс.... Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", - сказала Захарова на брифинге.
Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.
По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.