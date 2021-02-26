https://ria.ru/20210226/protest-1599092532.html

Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:55

2021-02-26T13:55

2021-02-26T14:42

мария захарова

мид латвии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.

https://ria.ru/20210204/memorial-1595976027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мид латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рига, россия, латвия, в мире