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Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:55
2021-02-26T14:42
мария захарова
мид латвии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.
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мария захарова, мид латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рига, россия, латвия, в мире

Россия направила ноту протеста в МИД Латвии

13:55 26.02.2021 (обновлено: 14:42 26.02.2021)
 
© Sputnik / Сергей МелконовМемориал освободителям и Героям Советского Союза в Крустпилсском парке в Екабпилсе
Мемориал освободителям и Героям Советского Союза в Крустпилсском парке в Екабпилсе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс.... Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением", - сказала Захарова на брифинге.
Как сообщила ранее председатель общества поддержки ветеранов города Екабпилс Лидия Амосова, пушка, которая была установлена на мемориале советским солдатам в городе, исчезла с постамента.
По случаю Дня защитника Отечества 23 февраля ветераны возлагали цветы к монументу. По словам Амосовой, пушка была на месте, но утром в среду она исчезла. Мемориал советским войнам в Крустпилском парке Екабпилса был открыт в 1976 году. Рядом находится братская могила.
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Мария ЗахароваМИД ЛатвииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РигаРоссияЛатвияВ мире
 
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