Прокуратура утвердила обвинение против мэра Томска Кляйна
11:00 26.02.2021 (обновлено: 12:06 26.02.2021)
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭкс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности)", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.
В начале февраля СК завершил следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
В начале февраля СК завершил следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
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По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.