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https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599112409.html
ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине
Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:24
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фбр
евгений пригожин
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян.Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин. ФБР также предложило вознаграждение за информацию, которая поспособствует его задержанию, в размере 250 тысяч долларов.По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм"."Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что летом Интерпол исключил Пригожина из базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена из-за якобы вмешательства в президентские выборы в Штатах в 2016 году.В организации пришли к выводу, что уголовное дело против него — политическое, а требование американского Минюста включить его в базу данных противоречит правилам Интерпола.Отмечается, что в марте прошлого года Вашингтон снял обвинение по этому уголовному делу с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".
https://ria.ru/20210226/rozysk-1599042170.html
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россия, фбр, евгений пригожин, министерство юстиции сша, интерпол, сша, в мире

ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

15:24 26.02.2021 (обновлено: 18:06 26.02.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян.
Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин. ФБР также предложило вознаграждение за информацию, которая поспособствует его задержанию, в размере 250 тысяч долларов.
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По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".
"Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе напомнили, что летом Интерпол исключил Пригожина из базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена из-за якобы вмешательства в президентские выборы в Штатах в 2016 году.
В организации пришли к выводу, что уголовное дело против него — политическое, а требование американского Минюста включить его в базу данных противоречит правилам Интерпола.
Отмечается, что в марте прошлого года Вашингтон снял обвинение по этому уголовному делу с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".
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