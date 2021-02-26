https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599112409.html

ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

ФБР предложило награду в 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:24

2021-02-26T15:24

2021-02-26T18:06

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на решение ФБР включить его в список разыскиваемых россиян.Ранее ведомство вновь опубликовало информацию в Twitter своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, где упоминается и Пригожин. ФБР также предложило вознаграждение за информацию, которая поспособствует его задержанию, в размере 250 тысяч долларов.По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм"."Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что летом Интерпол исключил Пригожина из базы данных после изучения аргументов и материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении бизнесмена из-за якобы вмешательства в президентские выборы в Штатах в 2016 году.В организации пришли к выводу, что уголовное дело против него — политическое, а требование американского Минюста включить его в базу данных противоречит правилам Интерпола.Отмечается, что в марте прошлого года Вашингтон снял обвинение по этому уголовному делу с ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".

https://ria.ru/20210226/rozysk-1599042170.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

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россия, фбр, евгений пригожин, министерство юстиции сша, интерпол, сша, в мире