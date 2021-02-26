Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:44 26.02.2021 (обновлено: 13:45 26.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда".
"Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен", — считает Порошенко.
Таким образом, согласно его мнению, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе.
"Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира"", — заявил Порошенко.
Бывший президент уверен, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях крымчан.
Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.