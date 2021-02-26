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Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:44
2021-02-26T13:45
россия
петр порошенко
снг
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда".Он отметил, что после распада СССР Россия принялась создавать "пророссийские" автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, так как был еще сильно зависим от Москвы.Таким образом, согласно его мнению, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе.Бывший президент уверен, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях крымчан.Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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россия, петр порошенко, снг, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма

13:44 26.02.2021 (обновлено: 13:45 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда".
"Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен", — считает Порошенко.
Он отметил, что после распада СССР Россия принялась создавать "пророссийские" автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, так как был еще сильно зависим от Москвы.
Таким образом, согласно его мнению, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе.
Баннер с надписью Крым - это Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:46
Перед посольством России в Киеве разместили баннер "Крым – это Украина"
"Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира"", — заявил Порошенко.
Бывший президент уверен, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях крымчан.
Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
 
РоссияПетр ПорошенкоСНГРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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