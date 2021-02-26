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Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма

Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:44

2021-02-26T13:44

2021-02-26T13:45

россия

петр порошенко

снг

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной. Его колонка была опубликована в газете "Украинская правда".Он отметил, что после распада СССР Россия принялась создавать "пророссийские" автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, так как был еще сильно зависим от Москвы.Таким образом, согласно его мнению, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе.Бывший президент уверен, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях крымчан.Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, петр порошенко, снг, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире