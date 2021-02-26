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Нижегородская область
https://ria.ru/20210226/prazdnik-1599119612.html
Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода состоится 21 августа
Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода состоится 21 августа
Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода намечена на 21 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:55
2021-02-26T16:05
нижегородская область
глеб никитин
александр невский
федор федоровский
нижний новгород
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода намечена на 21 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Он отметил, что мероприятия, посвященные юбилею, стартуют в начале лета. Прогнозируется, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжит стабилизироваться с учетом расширения кампании по вакцинации.Как отметил глава региона, все мероприятия, посвященные празднику, разрабатываются с учетом инфраструктурной программы "Город 800". "В Нижнем Новгороде совершенно фантастический ландшафт. К 800-летию мы планируем реконструировать ключевые прогулочные территории, чтобы и жители, и гости смогли насладиться видами города. Открытие этих площадок тоже станет частью событийной программы празднования 800-летия", - добавил губернатор.Он напомнил, что к юбилею в Нижнем Новгороде обновляются парк "Швейцария", Чкаловская лестница, Александровский сад, несколько набережных – Федоровского, Нижневолжская, Гребного калана. Преобразится Нижегородский кремль, а на территории пакгаузов на Стрелке планируется оборудовать концертный зал и организовать выставочное пространство. У собора Александра Невского установят памятник великому полководцу.Глава региона подчеркнул, что несмотря на пандемию, ни один из проектов не остановлен, и рассказал, что изначально на подготовку и проведение празднования 800-летия Нижнего Новгорода на 3 года (с 2019-го по 2021 год) были утверждены расходы в размере более 1,1 миллиарда рублей. На текущий момент общая сумма по федеральному плану подготовки к юбилею составляет более 23,5 миллиардов рублей. Кроме того, активно привлекаются внебюджетные средства.Никитин отметил, что не прекращается поиск новых партнеров для подготовки к юбилею, в разные проекты вовлекается большое количество финансовых партнеров. По словам главы региона, на данный момент внебюджетное финансирование составляет 3 миллиарда рублей. "Мы делаем проекты, интересные представителям самых разных отраслей. В частности, речь идет об образовании, дорожном строительстве, культуре, благоустройстве, туризме. Для нас очень важны продвижение проектов на федеральном уровне и поиск инвесторов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/vzryv-1599082359.html
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глеб никитин, александр невский, федор федоровский, нижний новгород, общество

Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода состоится 21 августа

15:55 26.02.2021 (обновлено: 16:05 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Кульминация празднования 800-летия Нижнего Новгорода намечена на 21 августа, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Он отметил, что мероприятия, посвященные юбилею, стартуют в начале лета. Прогнозируется, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжит стабилизироваться с учетом расширения кампании по вакцинации.
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"Сейчас рассматривается несколько возможных площадок для проведения гала-шоу. Одна из них – стадион "Нижний Новгород", построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Другая концепция предполагает использование акватории Волги и Оки. В этом случае главное шоу сможет увидеть большее число нижегородцев и гостей города", - сказал Никитин в интервью на телеканале RTVI.

Как отметил глава региона, все мероприятия, посвященные празднику, разрабатываются с учетом инфраструктурной программы "Город 800". "В Нижнем Новгороде совершенно фантастический ландшафт. К 800-летию мы планируем реконструировать ключевые прогулочные территории, чтобы и жители, и гости смогли насладиться видами города. Открытие этих площадок тоже станет частью событийной программы празднования 800-летия", - добавил губернатор.
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Он напомнил, что к юбилею в Нижнем Новгороде обновляются парк "Швейцария", Чкаловская лестница, Александровский сад, несколько набережных – Федоровского, Нижневолжская, Гребного калана. Преобразится Нижегородский кремль, а на территории пакгаузов на Стрелке планируется оборудовать концертный зал и организовать выставочное пространство. У собора Александра Невского установят памятник великому полководцу.
Глава региона подчеркнул, что несмотря на пандемию, ни один из проектов не остановлен, и рассказал, что изначально на подготовку и проведение празднования 800-летия Нижнего Новгорода на 3 года (с 2019-го по 2021 год) были утверждены расходы в размере более 1,1 миллиарда рублей. На текущий момент общая сумма по федеральному плану подготовки к юбилею составляет более 23,5 миллиардов рублей. Кроме того, активно привлекаются внебюджетные средства.
Никитин отметил, что не прекращается поиск новых партнеров для подготовки к юбилею, в разные проекты вовлекается большое количество финансовых партнеров. По словам главы региона, на данный момент внебюджетное финансирование составляет 3 миллиарда рублей. "Мы делаем проекты, интересные представителям самых разных отраслей. В частности, речь идет об образовании, дорожном строительстве, культуре, благоустройстве, туризме. Для нас очень важны продвижение проектов на федеральном уровне и поиск инвесторов", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинАлександр НевскийФедор ФедоровскийНижний НовгородОбщество
 
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