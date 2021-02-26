https://ria.ru/20210226/piramida-1599026754.html

Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду

Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду

Мошенники активно охотятся на россиян, которые хотят приумножить свои сбережения в условиях низких ставок по вкладам. Существуют различные способы обмана... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T05:27

2021-02-26T05:27

2021-02-26T05:27

россия

общероссийский народный фронт

москва

финансовая пирамида

общество

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мошенники активно охотятся на россиян, которые хотят приумножить свои сбережения в условиях низких ставок по вкладам. Существуют различные способы обмана начинающих инвесторов, один из популярных - финансовая пирамида. Как отличить добросовестную компанию от аферистов, вместе с экспертами разбирался корреспондент РИА Новости.Только за прошлый год Банк России выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид. Такие организации обещают вложить привлеченные средства в высокодоходные предприятия: нефте- и золотодобыча, строительство и так далее, но документально подтвердить свою деятельность не могут.Злоумышленники обещают высокую доходность вложений, значительно превышающую рыночный уровень, или гарантируют ее, а это запрещено законом о фондовом рынке. Финансовые пирамиды очень активно рекламируют свои предложения в СМИ, интернете, в том числе в социальных сетях.Говядина для инвесторовТак, на главной странице одной из популярных в России поисковых систем была размещена реклама инвестирования в мясокомбинат "Ростпродукт" под выгодные проценты. На сайте перечисляются такие преимущества для инвесторов, как "фиксированные ставки по договору до 24% годовых", "юридическая гарантия сохранности вложенных средств", ежемесячная выплата процентов и даже "экологически чистая говядина" по оптовым ценам.Компания хвастается успешностью своего бизнеса - якобы выручка превышает 1 миллиард рублей. Но найти на ее сайте финансовую отчетность, которую обычно как раз и публикуют для инвесторов, не удалось. При этом "менеджер из инвестиционного отдела" путанно объяснял журналисту, обратившемуся под видом инвестора, почему такой информации нет на сайте компании и что ее можно найти "в открытом доступе на любом сайте".РИА Новости обратилось за разъяснениями к экспертам в сфере финансовой грамотности и юристам.Что выяснили экспертыЭксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева, отправив запрос в компанию под видом клиента, выяснила, что для получения максимальной доходности нужно инвестировать 4 миллиона рублей на четыре года. А если вложить 1 миллион рублей на один год, компания гарантирует 20% годовых. При этом минимальный размер вложений - 500 тысяч рублей.На вопрос, за счет чего гарантируется такая доходность, менеджер заявил, что компания на рынке семь лет, ее бизнес все эти годы был прибыльным, а производство загружено на 45%. А если на привлеченные средства компания загрузится на 100%, то без проблем выплатит обещанные доходности, убеждали там.Однако, изучив суть компании, Култышева выяснила, что она является посредником, а не производителем говядины. "Занимаются переработкой и дальнейшей отгрузкой в оптовые каналы сбыта. Чтобы такое звено в цепочке принесло доходность, все остальные звенья, такие как производство, логистика и розница, в предстоящие четыре года тоже должны работать исправно и доходно. Фундаментально можем мы рассчитывать на бесперебойность и на рост? Вот я не так оптимистична", - отметила эксперт.Менеджер "Ростпродукта" заявил корреспонденту РИА Новости, что за девять месяцев 2020 года, который был "не самый лучший", компания получила чистую прибыль в 30 миллионов рублей, и добавил неясную фразу, что "это 60% годовых".Однако в непандемийный 2019 год, как выяснил эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев, компания показала выручку в 16,8 миллиона рублей, а чистую прибыль - 159 тысяч. При этом активов у нее лишь на 191 тысячу рублей, а штат более чем скромный - один сотрудник. Головная компания этой фирмы - ООО "Русские традиции" (она-то и гарантирует исполнение обязательств "Ростпродукта") имеет всего пять сотрудников. Это также наводит на "очень серьезные сомнения", добавил Алексеев.Что выдает финансовую пирамиду?Формально эту фирму нельзя отнести к мошеннической – по закону юрлица могут брать в долг у любых других компаний или физлиц, но у нее есть признаки финансовой пирамиды, отмечают эксперты."Предложения фиксированной доходности при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании – это один из признаков финансовой пирамиды", - указал Алексеев.По его словам, гарантировать доходность в бизнесе невозможно в принципе. "И эти обещания уже можно расценивать как введение в заблуждение. Тем более что доходность в 24% для инвесторов подразумевает гораздо большую доходность для самой компании и высокую маржинальность этого бизнеса", - поясняет эксперт.Еще фирма гарантирует "сохранность вложенных средств". Но верить в сохранность денег можно только в случае с банковскими депозитами и только если вклад открыт на сумму до 1,4 миллиона рублей в банке, который является участником системы страхования вкладов, напоминает Култышева из Национального центра финансовой грамотности.Кроме того, юриста этого центра Алину Степанову смутило то, что по договору "Ростпродукту" достаточно копии подписи. "Если я как инвестор подпишу удаленно этот договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа", - указала она.В целом технология привлечения инвесторов в якобы пищевые производства не нова, отметил Алексеев из проекта ОНФ. Злоумышленники часто прибегают к этому приему, например был случай на Урале, когда мошенники предложили вложиться в производство пельменей, но даже не потрудились закупить мясорубки, рассказал он.Почему не запрещена реклама финпирамид?Немалую роль в популярности финансовых пирамид играет реклама, которой злоумышленники уделяют особое внимание. Так, ранее Банк России сообщал, что более 45% выявленных им финансовых пирамид действовали в интернете - они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики на популярных видеохостингах.По словам юристов, к рекламе финпирамид непросто подкопаться, поскольку в ней может и не быть информации, попадающей под ограничения. По закону дополнительную проверку пройдут объявления, в которых встречаются такие слова как, например, наркотики, оружие, взятка, а инвестирование само по себе не имеет преступного состава, говорит управляющий партнер адвокатского бюро "Щеглов и партнеры" Юлия Лялюцкая.Нет особых требований в законодательстве и к размещению такой рекламы, заявила юрист. "Сами поисковые системы, при соблюдении условий оказания рекламных услуг, правил показа, не обязаны проверять достоверность публикации. Равно как не могут проверить качество каждого предлагаемого к продаже товара в сети", - добавила Лялюцкая.Однако у Култышевой из Национального центра финансовой грамотности вопросы к поисковой системе все же возникли: если в рекламном сообщении было обещание доходности, то площадка нарушила статью 28 (Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности) закона "О рекламе".В целом, чтобы не попасться на уловки мошенников из финансовой пирамиды, эксперты советуют россиянам прежде чем вкладывать куда-либо свои деньги, досконально проверять всю имеющуюся информацию, в том числе отзывы о компании в интернете. Не помешает проконсультироваться и с юристами.

https://ria.ru/20201202/obman-1587266471.html

https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598937660.html

https://ria.ru/20210116/piramida-1593309132.html

https://ria.ru/20200723/1574776336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общероссийский народный фронт, москва, финансовая пирамида, общество, экономика