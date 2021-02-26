https://ria.ru/20210226/perm-1599105082.html

В Перми установили личность мужчины, который потерял память 30 лет назад

В Перми установили личность мужчины, который потерял память 30 лет назад

В Пермском крае прокурорам удалось установить личность мужчины, который ничего о себе не помнит с начала 90-х годов, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:50

2021-02-26T14:50

2021-02-26T15:45

хорошие новости

чайковский

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 26 фев — РИА Новости. В Пермском крае прокурорам удалось установить личность мужчины, который ничего о себе не помнит с начала 90-х годов, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Там рассказали, что неизвестного обнаружили в 1992 году, он ничего не смог о себе сообщить, его поместили в Чайковский филиал "Краевой клинической психиатрической больницы".После того как работники прокуратуры подробно изучили обстоятельства признания мужчины недееспособным и медицинские документы за весь период лечения, они смогли установить его личность.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчине выдали паспорт, он получил право на пенсию и другие социальные льготы. В ведомстве добавили, что за 30 лет, проведенных в больнице, он стал там считаться практически "членом семьи".

https://ria.ru/20201222/amneziya-1590346515.html

чайковский

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чайковский, пермский край, происшествия