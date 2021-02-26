В Перми установили личность мужчины, который потерял память 30 лет назад
14:50 26.02.2021 (обновлено: 15:45 26.02.2021)
ПЕРМЬ, 26 фев — РИА Новости. В Пермском крае прокурорам удалось установить личность мужчины, который ничего о себе не помнит с начала 90-х годов, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Там рассказали, что неизвестного обнаружили в 1992 году, он ничего не смог о себе сообщить, его поместили в Чайковский филиал "Краевой клинической психиатрической больницы".
После того как работники прокуратуры подробно изучили обстоятельства признания мужчины недееспособным и медицинские документы за весь период лечения, они смогли установить его личность.
"Прокурор обратился в Чайковский городской суд с заявлением об установлении и госрегистрации юридического факта рождения мужчины, с последующей выдачей необходимых документов, удостоверяющих личность. Требования надзорного ведомства были удовлетворены: мужчина, личность которого почти 30 лет была неустановленной, восстановлен в правах", — добавили в пресс-службе.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мужчине выдали паспорт, он получил право на пенсию и другие социальные льготы. В ведомстве добавили, что за 30 лет, проведенных в больнице, он стал там считаться практически "членом семьи".
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