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В Ленинградской области мужчина погиб при перестрелке в кафе
В Ленинградской области мужчина погиб при перестрелке в кафе
Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:34
2021-02-26T09:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
кировский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".По данным местных СМИ, перестрелка произошла в кафе "Баку", где встретились две группировки, после чего началась массовая драка.
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россия
ленинградская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, происшествия

В Ленинградской области мужчина погиб при перестрелке в кафе

09:34 26.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
"Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".
По данным местных СМИ, перестрелка произошла в кафе "Баку", где встретились две группировки, после чего началась массовая драка.
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