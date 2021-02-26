https://ria.ru/20210226/perestrelka-1599038397.html

В Ленинградской области мужчина погиб при перестрелке в кафе

В Ленинградской области мужчина погиб при перестрелке в кафе

Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:34

2021-02-26T09:34

2021-02-26T09:34

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

кировский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Мужчина погиб в результате перестрелки в кафе в городе Шлиссельбург Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК."Сегодня ночью поступила информация о перестрелке в одном из кафе в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области, в результате которой один из граждан 1982 года рождения получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", статье 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия".По данным местных СМИ, перестрелка произошла в кафе "Баку", где встретились две группировки, после чего началась массовая драка.

https://ria.ru/20210128/perestrelka-1595043370.html

россия

ленинградская область

кировский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, кировский район, происшествия