https://ria.ru/20210226/penza-1599123674.html

В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем

В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем

Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:11

2021-02-26T16:11

2021-02-26T16:11

пензенская область

россия

иван белозерцев

хэйлунцзян

пенза

экономика

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ПЕНЗА, 26 фев - РИА Новости. Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год, которая предусматривает строительство в регионе двух транспортно-инфраструктурных комплексов для развития сотрудничества с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании "РусГрейн" Михаил Петров."В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской области): в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Подписанная сегодня "дорожная карта" является подтверждением заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской стороной. В ней отражены основные этапы по организации строительства логистических объектов на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект "Пенза-Харбин" реализует правительство Пензенской области, Народное правительство китайской провинции Хэйлунцзян и группа "РусГрейн"."Подписание плана-графика можно по праву назвать стартом проекта международного значения. Пензенская область сегодня набирает обороты по увеличению экспорта. Эту задачу поставил президент РФ… Потребность в совместной деятельности большая - сельское хозяйство Пензенской области развивается хорошими темпами. Планируем и в дальнейшем увеличивать объем производства. Продукцию нужно реализовывать, в том числе и на экспорт", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.Губернатор отметил роль "РусГрейна" в развитии внешнеэкономических связей региона. "Ваша фирма поставляет продукцию, произведенную на пензенской земле, в Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Литву, при этом компания является одной из немногих в Российской Федерации, которая поставляет продукцию сельскохозяйственного назначения от склада к складу", - сказал глава региона.Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.

https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html

https://ria.ru/20201218/penza-1589926259.html

россия

хэйлунцзян

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иван белозерцев, хэйлунцзян, пенза, экономика