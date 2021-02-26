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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210226/penza-1599123674.html
В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем
В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем
Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:11
2021-02-26T16:11
пензенская область
россия
иван белозерцев
хэйлунцзян
пенза
экономика
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ПЕНЗА, 26 фев - РИА Новости. Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год, которая предусматривает строительство в регионе двух транспортно-инфраструктурных комплексов для развития сотрудничества с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании "РусГрейн" Михаил Петров."В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской области): в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Подписанная сегодня "дорожная карта" является подтверждением заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской стороной. В ней отражены основные этапы по организации строительства логистических объектов на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект "Пенза-Харбин" реализует правительство Пензенской области, Народное правительство китайской провинции Хэйлунцзян и группа "РусГрейн"."Подписание плана-графика можно по праву назвать стартом проекта международного значения. Пензенская область сегодня набирает обороты по увеличению экспорта. Эту задачу поставил президент РФ… Потребность в совместной деятельности большая - сельское хозяйство Пензенской области развивается хорошими темпами. Планируем и в дальнейшем увеличивать объем производства. Продукцию нужно реализовывать, в том числе и на экспорт", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.Губернатор отметил роль "РусГрейна" в развитии внешнеэкономических связей региона. "Ваша фирма поставляет продукцию, произведенную на пензенской земле, в Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Литву, при этом компания является одной из немногих в Российской Федерации, которая поставляет продукцию сельскохозяйственного назначения от склада к складу", - сказал глава региона.Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.
https://ria.ru/20210224/torgovlya-1598841241.html
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россия, иван белозерцев, хэйлунцзян, пенза, экономика

В Пензе построят два логистических комплекса для развития связей с Китаем

16:11 26.02.2021
 
© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / can400
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ПЕНЗА, 26 фев - РИА Новости. Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли "дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на текущий год, которая предусматривает строительство в регионе двух транспортно-инфраструктурных комплексов для развития сотрудничества с Китаем, сообщила пресс-служба правительства области.
Документ в пятницу в Пензе подписали губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель гендиректора компании "РусГрейн" Михаил Петров.
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"В рамках дальнейшего развития сотрудничества между Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской области): в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Подписанная сегодня "дорожная карта" является подтверждением заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской стороной. В ней отражены основные этапы по организации строительства логистических объектов на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект "Пенза-Харбин" реализует правительство Пензенской области, Народное правительство китайской провинции Хэйлунцзян и группа "РусГрейн".
"Подписание плана-графика можно по праву назвать стартом проекта международного значения. Пензенская область сегодня набирает обороты по увеличению экспорта. Эту задачу поставил президент РФ… Потребность в совместной деятельности большая - сельское хозяйство Пензенской области развивается хорошими темпами. Планируем и в дальнейшем увеличивать объем производства. Продукцию нужно реализовывать, в том числе и на экспорт", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
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Губернатор отметил роль "РусГрейна" в развитии внешнеэкономических связей региона. "Ваша фирма поставляет продукцию, произведенную на пензенской земле, в Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Литву, при этом компания является одной из немногих в Российской Федерации, которая поставляет продукцию сельскохозяйственного назначения от склада к складу", - сказал глава региона.
Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" создана в начале 2019 года на основе активов нескольких сельхозпредприятий, расположенных на территории Пензенской и Саратовской областей и Башкирии. Основу производственного блока группы составляет ООО "Маслозавод Пензенский". Компания для поставки своей сельхозпродукции в Китай используется свои склады в Пензенской области и арендуемые в КНР.
 
Пензенская областьРоссияИван БелозерцевХэйлунцзянПензаЭкономика
 
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