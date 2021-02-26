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Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/pentagon-1599181823.html
Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии
Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии
Пентагон в достаточной степени проинформировал российскую сторону об ударе в Сирии по линии предотвращения конфликтов, заявил в пятницу журналистам... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:45
2021-02-26T21:54
джон кирби
война в сирии
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
сирия
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Пентагон в достаточной степени проинформировал российскую сторону об ударе в Сирии по линии предотвращения конфликтов, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о позднем уведомлении.Ранее Лавров заявил, что информирование за несколько минут до удара "ничего не дает".Конкретно в этом случае это был "вопрос обеспечения секретности операции", добавил он.
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джон кирби, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, сирия, в мире

Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии

21:45 26.02.2021 (обновлено: 21:54 26.02.2021)
 
CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Пентагон в достаточной степени проинформировал российскую сторону об ударе в Сирии по линии предотвращения конфликтов, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о позднем уведомлении.
Ранее Лавров заявил, что информирование за несколько минут до удара "ничего не дает".

"Я рад, что министр иностранных дел подтвердил, что они действительно были проинформированы по каналам предотвращения конфликтов. Так что я признателен, что он пожелал подтвердить это. И мы сделали то, что считали релевантным объемом для уведомления… Это не должно никого шокировать, но мы будем делать, что должны, для уведомления, но мы также будем делать, что должны для защиты наших сил", - сказал Кирби.

Конкретно в этом случае это был "вопрос обеспечения секретности операции", добавил он.
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Война в СирииДжон КирбиРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАСирияВ мире
 
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