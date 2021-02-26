Пентагон ответил на слова Лаврова о позднем уведомлении об ударе по Сирии

"Я рад, что министр иностранных дел подтвердил, что они действительно были проинформированы по каналам предотвращения конфликтов. Так что я признателен, что он пожелал подтвердить это. И мы сделали то, что считали релевантным объемом для уведомления… Это не должно никого шокировать, но мы будем делать, что должны, для уведомления, но мы также будем делать, что должны для защиты наших сил", - сказал Кирби.