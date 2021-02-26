https://ria.ru/20210226/pensiya-1599037758.html
Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей
Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей
Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич в беседе с "360" рассказал, что нужно... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:32
2021-02-26T09:32
2021-02-26T13:47
сергей кикевич
россия
инвестиции
экономика
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич в беседе с "360" рассказал, что нужно делать, чтобы суметь накопить на пенсию в сто тысяч рублей.Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на депозиты: самым эффективным вариантом, по его словам, являются инвестиции. В первую очередь Кикевич предложил определиться со сроком. Для пенсии в сто тысяч рублей нужно будет накопить около 15 миллионов рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения — это может быть и тысяча рублей. Время, как подчеркнул Кикевич, работает на молодых людей — у них в запасе около 20-30 лет."Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках", — пояснил он. Эксперт напомнил, что важно постоянно пополнять портфель даже на небольшую сумму. Кикевич привел в пример формулу: если доход человека или семьи равен миллиону рублей в год, то на минимальные пенсионные накопления необходимо около восьми-десяти годовых расходов. Если начинать с нуля, то ежемесячно можно инвестировать около десяти тысяч рублей — например, под 15 процентов. За год сумма достигнет 120 тысяч рублей, а через 20 лет — 20 миллионов. Однако экономист развеял миф о том, что за пару лет благодаря игре на бирже можно стать миллионером — реальные цифры, по его словам, гораздо скромнее."Есть разработанный подход, называется он — пассивные инвестиции", — подчеркнул Кикевич.Для выбора компаний он посоветовал обратиться к профессионалам. По его словам, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Такой "простой портфель" даст возможность за пять-пятнадцать лет накопить состояние. Также Кикевич предложил вкладываться в разные валюты. Консервативным россиянам он предложил освоить инструменты по типу облигаций. А прогнозам относительно стоимости биткоина эксперт призвал не верить, так как она зависит от огромного числа параметров. Также экономист подчеркнул, что люди, занимающиеся спекуляциями на рынке, не копят на пенсию, а наоборот, хотят быстрой наживы и в большинстве случаев даже проигрывают.
https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html
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сергей кикевич, россия, инвестиции, экономика
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич
в беседе с "360
" рассказал, что нужно делать, чтобы суметь накопить на пенсию
в сто тысяч рублей.
Эксперт отметил, что не стоит рассчитывать на депозиты: самым эффективным вариантом, по его словам, являются инвестиции
.
В первую очередь Кикевич предложил определиться со сроком.
"Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства", — пояснил инвестор.
Для пенсии в сто тысяч рублей нужно будет накопить около 15 миллионов рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения — это может быть и тысяча рублей. Время, как подчеркнул Кикевич, работает на молодых людей — у них в запасе около 20-30 лет.
"Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках", — пояснил он.
Эксперт напомнил, что важно постоянно пополнять портфель даже на небольшую сумму. Кикевич привел в пример формулу: если доход человека или семьи равен миллиону рублей в год, то на минимальные пенсионные накопления необходимо около восьми-десяти годовых расходов. Если начинать с нуля, то ежемесячно можно инвестировать около десяти тысяч рублей — например, под 15 процентов. За год сумма достигнет 120 тысяч рублей, а через 20 лет — 20 миллионов. Однако экономист развеял миф о том, что за пару лет благодаря игре на бирже можно стать миллионером — реальные цифры, по его словам, гораздо скромнее.
"Есть разработанный подход, называется он — пассивные инвестиции", — подчеркнул Кикевич.
Для выбора компаний он посоветовал обратиться к профессионалам. По его словам, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Такой "простой портфель" даст возможность за пять-пятнадцать лет накопить состояние. Также Кикевич предложил вкладываться в разные валюты. Консервативным россиянам он предложил освоить инструменты по типу облигаций. А прогнозам относительно стоимости биткоина эксперт призвал не верить, так как она зависит от огромного числа параметров. Также экономист подчеркнул, что люди, занимающиеся спекуляциями на рынке, не копят на пенсию, а наоборот, хотят быстрой наживы и в большинстве случаев даже проигрывают.