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Кто и зачем организует сборы в соцсетях в Нижегородской области
Кто и зачем организует сборы в соцсетях в Нижегородской области
Для жителей Нижегородской области, оказавшихся в безвыходном положении, 65-летняя Валентина Гончарова из Красных Баков — последняя надежда. Пенсионерка помогает РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:00
2021-02-26T08:12
пенсионеры
сироты
многодетные семьи
нижегородская область
деньги
дети
семья
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Для жителей Нижегородской области, оказавшихся в безвыходном положении, 65-летняя Валентина Гончарова из Красных Баков — последняя надежда. Пенсионерка помогает тяжелобольным получить лечение, решает жилищные вопросы бездомных, обеспечивает погорельцев едой и вещами первой необходимости, заботится об осиротевших детях. "Он не справится"В октябре в поселке Ветлужский Краснобаковского района умерла мать-одиночка троих детей. Валентина Петровна узнала о случившемся от знакомых. Тут же нашла адрес и отправилась туда. "Как можно остаться в стороне? Квартира, где находились 21-летний Александр, его брат-девятиклассник и сестра-второклассница, — в здании бывшего общежития, в ужасном состоянии. Три комнаты, ванной нет, в одном из помещений — унитаз, огороженный легкой перегородкой, — рассказывает РИА Новости Гончарова. — Старший заявил, что собирается оформлять опекунство на младших. Мальчишка он хороший, в армии отслужил, работает в УФСИН, ответственный. Однако опека ему точно отказала бы, увидев, как они живут. Саша заверил: сделает ремонт с друзьями. Я понимала, что он не справится. Предложила помощь, ждала его звонка. Дождалась".Ремонт действительно оказался парню не по зубам. Но его решимость во что бы то ни стало не позволить сестре с братом оказаться в детдоме тронула Валентину Петровну. Она опубликовала в местном паблике призыв о помощи. К ремонту подключились больше десяти человек. К работе приступили в ноябре, закончили в конце декабря. Александр тоже участвовал. Младшие жили у крестной. Новый год встретили на новом месте. Опекунство уже одобрили. Валентина Петровна уверена: Саша справится. "Мы на связи по-прежнему. Есть сомнения насчет того, насколько рационально он сможет распределять бюджет. Но ведь нельзя все контролировать — должны учиться самостоятельности. В любом случае будем приглядывать"."Не сдавалась"Этим поступком Валентина Петровна не удивила односельчан. Пенсионерка всегда готова протянуть руку помощи. Благотворительностью она занимается с 2017-го. "Спасала вначале не людей, а животных. В том числе и своего пса Валета. Одна женщина нашла его с другими щенками весной в мешке в мусорном контейнере. У Валета лапы были обездвижены, на первый взгляд показалось, что обморожены. Держать его в доме она не могла. Так он попал ко мне, — объясняет Гончарова. — Отвезла к ветеринару, выяснилось, что из-за перелома позвоночника Валет никогда не будет ходить. Я не сдавалась: делала массаж, лечила. И он встал на ноги, а теперь и вовсе носится!"Валентина Петровна с другими волонтерами подбирает бездомных кошек и собак, отправляет на стерилизацию и лечение, выхаживает, а затем пристраивает. Сейчас активисты содержат у себя более 80 собак и кошек — девать их некуда. У пенсионерки есть мечта — приют для животных в Красных Баках. Открыть частный не под силу. "Но вдруг найдется меценат, который вложится в строительство и возьмет на себя львиную долю расходов по содержанию. А лучше, если будет государственный приют. Волонтеров у нас достаточно. Бездомные животные, в отличие от людей, не могут позаботиться о себе. У них никого, кроме нас". "Не живем по принципу "моя хата с краю"Видя односельчан, переживающих тяжелые времена, Валентина Петровна также не остается в стороне. "Был у нас Олег — бездомный. Приткнулся в заброшенное здание, укрывался тряпками. Приближались холода, долго бы он не протянул. Один активист выхлопотал в администрации резервное жилье для него. Правда, квартира пустая и без ремонта. Я бросила клич в соцсетях. Нашлись люди, которые быстро привели все в порядок, — вспоминает Валентина Петровна. — Потом к нему подселили другого бездомного на время, Геннадия. Он был болен, помогли с инвалидностью, после пристроили в дом престарелых — там для него лучше. Олег, к сожалению, ушел. Где он теперь, не знаем".Обращались к Гончаровой и с просьбами организовать сбор на лечение и реабилитацию. "Мама-одиночка пыталась найти деньги на поездку в Москву. У двухлетнего ребенка генетическое заболевание — не растут волосы, зубы. За несколько дней собрали более ста тысяч. Все эти деньги понадобятся — малыш нуждается в протезировании". Местному жителю Илье удалили часть почки — онкология. "Лечение не окончено, есть подозрения на метастазы в других органах. Операции хоть и бесплатные, нужно тратиться на восстановительную терапию, обследования. Тоже помогли. Люди у нас простые, живут небогато. И все же каждый готов поделиться с нуждающимися". Поддерживали и погорельцев. "В прошлом году в поселке Ветлужский сгорел дом. В одной его части проживали многодетные, в другой — одинокая женщина. Ее приютила дочь. Семье же выделили деньги на покупку нового угла. А односельчане подсобили с вещами первой необходимости". В декабре в поселке Чибирь три семьи лишились крыши над головой из-за неисправной проводки. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы: подключились чиновники, депутаты, предприниматели и просто неравнодушные. Валентине Петровне за две недели удалось собрать больше семидесяти тысяч. "Мы не живем по принципу "моя хата с краю". Друг за друга — горой", — подчеркивает Гончарова. Ей важно, чтобы в Красных Баках царила именно такая атмосфера. Она выросла здесь, долгие годы проработала воспитателем в детсаде, поэтому ей доверяют. Родные Валентины Петровны вначале настороженно отнеслись к ее "хобби": волновались, что она берет на себя слишком большую ответственность. Но теперь привыкли. Пенсионерка же повторяет, что для нее приносить пользу людям — радость.
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пенсионеры, сироты, многодетные семьи, нижегородская область, деньги, дети, семья, общество

Кто и зачем организует сборы в соцсетях в Нижегородской области

08:00 26.02.2021 (обновлено: 08:12 26.02.2021)
 
© Фото : предоставлено Валентиной ПетровнойПоселок "Красные Баки"
Поселок Красные Баки - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : предоставлено Валентиной Петровной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Для жителей Нижегородской области, оказавшихся в безвыходном положении, 65-летняя Валентина Гончарова из Красных Баков — последняя надежда. Пенсионерка помогает тяжелобольным получить лечение, решает жилищные вопросы бездомных, обеспечивает погорельцев едой и вещами первой необходимости, заботится об осиротевших детях.

"Он не справится"

В октябре в поселке Ветлужский Краснобаковского района умерла мать-одиночка троих детей. Валентина Петровна узнала о случившемся от знакомых. Тут же нашла адрес и отправилась туда.
"Как можно остаться в стороне? Квартира, где находились 21-летний Александр, его брат-девятиклассник и сестра-второклассница, — в здании бывшего общежития, в ужасном состоянии. Три комнаты, ванной нет, в одном из помещений — унитаз, огороженный легкой перегородкой, — рассказывает РИА Новости Гончарова. — Старший заявил, что собирается оформлять опекунство на младших. Мальчишка он хороший, в армии отслужил, работает в УФСИН, ответственный. Однако опека ему точно отказала бы, увидев, как они живут. Саша заверил: сделает ремонт с друзьями. Я понимала, что он не справится. Предложила помощь, ждала его звонка. Дождалась".
© Фото : предоставлено Валентиной ПетровнойРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено Валентиной Петровной
Ремонт
Ремонт действительно оказался парню не по зубам. Но его решимость во что бы то ни стало не позволить сестре с братом оказаться в детдоме тронула Валентину Петровну. Она опубликовала в местном паблике призыв о помощи. К ремонту подключились больше десяти человек.

"Очень благодарна Андрею Черемухину — руководил процессом. Сам занимается ремонтами на заказ, у него своих детей трое. Тем не менее нашел время и на чужих, — говорит Гончарова. — Мы сделали натяжные потолки, двери поменяли, кухонный гарнитур. Обставить комнаты помогли предприниматели, депутаты (один, к примеру, купил ноутбук для девочки, кровать, шкаф). Мой телефон разрывался от звонков: предлагали мебель, одежду, посуду, предметы первой необходимости, деньги. Откликнулись, наверное, около двухсот человек, может, больше! Так и собрали с миру по нитке. Не ожидала подобного".

К работе приступили в ноябре, закончили в конце декабря. Александр тоже участвовал. Младшие жили у крестной. Новый год встретили на новом месте. Опекунство уже одобрили. Валентина Петровна уверена: Саша справится. "Мы на связи по-прежнему. Есть сомнения насчет того, насколько рационально он сможет распределять бюджет. Но ведь нельзя все контролировать — должны учиться самостоятельности. В любом случае будем приглядывать".
© Фото : предоставлено Валентиной ПетровнойКухня после ремонта
Кухня после ремонта - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено Валентиной Петровной
Кухня после ремонта

"Не сдавалась"

Этим поступком Валентина Петровна не удивила односельчан. Пенсионерка всегда готова протянуть руку помощи. Благотворительностью она занимается с 2017-го. "Спасала вначале не людей, а животных. В том числе и своего пса Валета. Одна женщина нашла его с другими щенками весной в мешке в мусорном контейнере. У Валета лапы были обездвижены, на первый взгляд показалось, что обморожены. Держать его в доме она не могла. Так он попал ко мне, — объясняет Гончарова. — Отвезла к ветеринару, выяснилось, что из-за перелома позвоночника Валет никогда не будет ходить. Я не сдавалась: делала массаж, лечила. И он встал на ноги, а теперь и вовсе носится!"
Валентина Петровна с другими волонтерами подбирает бездомных кошек и собак, отправляет на стерилизацию и лечение, выхаживает, а затем пристраивает. Сейчас активисты содержат у себя более 80 собак и кошек — девать их некуда. У пенсионерки есть мечта — приют для животных в Красных Баках. Открыть частный не под силу. "Но вдруг найдется меценат, который вложится в строительство и возьмет на себя львиную долю расходов по содержанию. А лучше, если будет государственный приют. Волонтеров у нас достаточно. Бездомные животные, в отличие от людей, не могут позаботиться о себе. У них никого, кроме нас".
© Фото : предоставлено Валентиной ПетровнойСобака по кличке Валет
Собака по кличке Валет - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено Валентиной Петровной
Собака по кличке Валет

"Не живем по принципу "моя хата с краю"

Видя односельчан, переживающих тяжелые времена, Валентина Петровна также не остается в стороне. "Был у нас Олег — бездомный. Приткнулся в заброшенное здание, укрывался тряпками. Приближались холода, долго бы он не протянул. Один активист выхлопотал в администрации резервное жилье для него. Правда, квартира пустая и без ремонта. Я бросила клич в соцсетях. Нашлись люди, которые быстро привели все в порядок, — вспоминает Валентина Петровна. — Потом к нему подселили другого бездомного на время, Геннадия. Он был болен, помогли с инвалидностью, после пристроили в дом престарелых — там для него лучше. Олег, к сожалению, ушел. Где он теперь, не знаем".
Обращались к Гончаровой и с просьбами организовать сбор на лечение и реабилитацию. "Мама-одиночка пыталась найти деньги на поездку в Москву. У двухлетнего ребенка генетическое заболевание — не растут волосы, зубы. За несколько дней собрали более ста тысяч. Все эти деньги понадобятся — малыш нуждается в протезировании".
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Местному жителю Илье удалили часть почки — онкология. "Лечение не окончено, есть подозрения на метастазы в других органах. Операции хоть и бесплатные, нужно тратиться на восстановительную терапию, обследования. Тоже помогли. Люди у нас простые, живут небогато. И все же каждый готов поделиться с нуждающимися".
Поддерживали и погорельцев. "В прошлом году в поселке Ветлужский сгорел дом. В одной его части проживали многодетные, в другой — одинокая женщина. Ее приютила дочь. Семье же выделили деньги на покупку нового угла. А односельчане подсобили с вещами первой необходимости".
В декабре в поселке Чибирь три семьи лишились крыши над головой из-за неисправной проводки. Сейчас полным ходом идут восстановительные работы: подключились чиновники, депутаты, предприниматели и просто неравнодушные. Валентине Петровне за две недели удалось собрать больше семидесяти тысяч.
© Фото : предоставлено Валентиной ПетровнойРаботы по восстановлению
Работы по восстановлению - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено Валентиной Петровной
Работы по восстановлению
"Мы не живем по принципу "моя хата с краю". Друг за друга — горой", — подчеркивает Гончарова. Ей важно, чтобы в Красных Баках царила именно такая атмосфера. Она выросла здесь, долгие годы проработала воспитателем в детсаде, поэтому ей доверяют. Родные Валентины Петровны вначале настороженно отнеслись к ее "хобби": волновались, что она берет на себя слишком большую ответственность. Но теперь привыкли. Пенсионерка же повторяет, что для нее приносить пользу людям — радость.
 
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