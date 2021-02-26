https://ria.ru/20210226/patenty-1599065411.html

В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения

В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения

Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:59

2021-02-26T11:59

2021-02-26T11:59

россия

григорий ивлиев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам."Сейчас подготовлен проект приказа Минэкономразвития, в котором будут предъявляться более жесткие требования ко многим заявкам - прежде всего к кристаллическим формулам, солям", - сказал он.Ивлиев пояснил, что если от предлагаемого нового решения не будет существенного эффекта, то патент на него выдаваться не будет.

https://ria.ru/20210217/izobreteniya-1597776869.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество