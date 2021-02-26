https://ria.ru/20210226/patenty-1599065411.html
В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения
В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения
Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:59
2021-02-26T11:59
2021-02-26T11:59
россия
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам."Сейчас подготовлен проект приказа Минэкономразвития, в котором будут предъявляться более жесткие требования ко многим заявкам - прежде всего к кристаллическим формулам, солям", - сказал он.Ивлиев пояснил, что если от предлагаемого нового решения не будет существенного эффекта, то патент на него выдаваться не будет.
https://ria.ru/20210217/izobreteniya-1597776869.html
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россия, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество