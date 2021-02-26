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В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения
В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения
Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:59
2021-02-26T11:59
россия
григорий ивлиев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам."Сейчас подготовлен проект приказа Минэкономразвития, в котором будут предъявляться более жесткие требования ко многим заявкам - прежде всего к кристаллическим формулам, солям", - сказал он.Ивлиев пояснил, что если от предлагаемого нового решения не будет существенного эффекта, то патент на него выдаваться не будет.
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россия, григорий ивлиев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество

В России могут ужесточить условия выдачи патентов на изобретения

11:59 26.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРуководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Требования к патентам на изобретения в некоторых научных областях могут быть ужесточены, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев журналистам.
"Сейчас подготовлен проект приказа Минэкономразвития, в котором будут предъявляться более жесткие требования ко многим заявкам - прежде всего к кристаллическим формулам, солям", - сказал он.
Ивлиев пояснил, что если от предлагаемого нового решения не будет существенного эффекта, то патент на него выдаваться не будет.
"Патент будет выдаваться в том случае, если к уже известному научному достижению, известному техническому решению будет добавлено что-либо существенное. Этот подход будет достаточно жесткий", - заключил глава Роспатента.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 06:43
Роспатент назвал главные российские изобретения в 2020 году
 
РоссияГригорий ИвлиевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
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