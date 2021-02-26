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Глава СПЧ сообщил о нареканиях к голосованию по памятнику на Лубянке
Глава СПЧ сообщил о нареканиях к голосованию по памятнику на Лубянке
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади, и отметил, РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:21
2021-02-26T15:21
россия
валерий фадеев
александр невский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
феликс дзержинский
москва
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади, и отметил, что у него есть нарекания к проведению голосования, не уточнив какие.Голосование по памятнику на Лубянской площади началось в четверг и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Согласно последним данным портала "Активный гражданин", в голосовании уже приняли участие более 288 тысяч москвичей, лидирует Александр Невский с 54% голосов, у Феликса Дзержинского - 46% голосов."Я за Невского... Тоже есть разные исторические споры по поводу Невского, но, тем не менее, Невский не вызывает такого отторжения", - сказал Фадеев журналистам.При этом он отметил, что есть нарекания к тому, как организовала этот процесс Общественная палата Москвы, но называть их он отказался.В отношении памятника Дзержинскому он сказал, что его установка "не добавляет какой-то гармонии в наше общество" - сразу очень многие выступили против него, в том числе и многие члены СПЧ.Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
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россия, валерий фадеев, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, москва, общество

Глава СПЧ сообщил о нареканиях к голосованию по памятнику на Лубянке

15:21 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади, и отметил, что у него есть нарекания к проведению голосования, не уточнив какие.
Голосование по памятнику на Лубянской площади началось в четверг и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Согласно последним данным портала "Активный гражданин", в голосовании уже приняли участие более 288 тысяч москвичей, лидирует Александр Невский с 54% голосов, у Феликса Дзержинского - 46% голосов.
Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке
© РИА Новости / Павел Бедняков

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР на площади Дзержинского (Лубянская). 1991 год
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

Памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Сергей Самохин

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

Памятник полководцу, князю Александру Невскому
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

Лубянская площадь в Москве
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
© РИА Новости / Игорь Михалев

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

Снос памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
© РИА Новости / Александр Поляков

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

У памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. 22 августа 1991 года
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

Демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому на площади Дзержинского (ныне Лубянской) в Москве в ночь на 23 августа 1991 года
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Борис Приходько

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

Деревянный крест, установленный на месте памятника Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
© РИА Новости / Алексей Майшев

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

Памятник Феликсу Дзержинскому (скульптор Е. В. Вучетич, 1958 г.) в парке искусств Музеон в Москве
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

Памятник князю Александру Невскому на храмово площади в селе Варзуга Терского района в Мурманской области
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Церемония возложения цветов к памятнику святого благоверного князя Александра Невского в рамках мероприятий по случаю празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанк

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

Памятник Александру Невскому в Калининграде
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
1 из 15

Голосование стартовало 25 февраля и продлится до 5 марта. Всего за один день мнение о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади, высказали более 250 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
2 из 15

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов убежден, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта. Это знаковое место, где всегда всегда был или памятник, или фонтан, или временные композиции.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
3 из 15

Однако вопрос о том, что именно будет теперь такой доминантой, остается открытым: дискуссии о возвращении памятника Дзержинскому вызвали неоднозначную реакцию.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
4 из 15

Александр Невский в свое время был выбран "именем России", а в этом году еще и отмечается 800-летие со дня его рождения, поэтому идею установить ему памятник в центре Москвы многие сочли конструктивной.

© РИА Новости / Сергей Самохин
5 из 15

Невский — знаковая для русской истории фигура. "Очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников", — говорит глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Некоторые москвичи убеждены, что на Лубянскую площадь нужно вернуть фонтан работы скульптора Джованни Витали, который украшал ее в XIX — начале XX века. В начале 1930-х один из старейших московских фонтанов демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада.

© РИА Новости / Фонд Музея истории и реконструкции Москвы
7 из 15

Конкурс на проект памятника Феликсу Дзержинскому объявили в 1940-м, но проект победителя не был реализован, бронзовую скульптуру создали гораздо позже. Фигура основателя ВЧК возвышалась над Лубянкой с 1958 года до августа 1991-го.

© РИА Новости / Игорь Михалев
8 из 15

Монумент свалили горожане, праздновавшие победу над ГКЧП. Идея снести статую возникла стихийно. Люди взбирались на нее, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната...

© РИА Новости / Александр Поляков
9 из 15

В попытке спасти статую депутат Сергей Станкевич обратился к собравшимся. По его инициативе Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, и скульптуру аккуратно сняли с постамента с помощью строительного крана.

© РИА Новости / Александр Поляков
10 из 15

На месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади установили деревянный крест.

© РИА Новости / Борис Приходько
11 из 15

"Железного Феликса" отправили в парк искусств "Музеон", где он находится до сих пор.

© РИА Новости / Алексей Майшев
12 из 15

Памятник Александру Невскому мог бы перезапустить историю Лубянской площади, полагает скульптор Андрей Коробцов.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
13 из 15

Тем более что вариант оставить площадь в прежнем виде не обсуждается.

© РИА Новости / Павел Бедняков
14 из 15

"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", — убежден спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
15 из 15

По окончании опроса результаты голосования направят в Мосгордуму и мэрию.

© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
"Я за Невского... Тоже есть разные исторические споры по поводу Невского, но, тем не менее, Невский не вызывает такого отторжения", - сказал Фадеев журналистам.
При этом он отметил, что есть нарекания к тому, как организовала этот процесс Общественная палата Москвы, но называть их он отказался.
"Когда я был секретарем Общественной палаты, у нас был большой проект о присвоении имен аэропортам России. И все-таки, мне кажется, тогда нам удалось более тщательно продумать процедуры голосования. Здесь все-таки нарекания есть, но теперь уже поздно. Надо голосовать, раз голосование объявлено", - добавил глава СПЧ.
В отношении памятника Дзержинскому он сказал, что его установка "не добавляет какой-то гармонии в наше общество" - сразу очень многие выступили против него, в том числе и многие члены СПЧ.
Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.
Памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 10:31Культура
Более 250 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
 
РоссияВалерий ФадеевАлександр НевскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Феликс ДзержинскийМоскваОбщество
 
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