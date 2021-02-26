https://ria.ru/20210226/pamyatnik-1599111713.html

Глава СПЧ сообщил о нареканиях к голосованию по памятнику на Лубянке

Глава СПЧ сообщил о нареканиях к голосованию по памятнику на Лубянке

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади, и отметил, РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:21

2021-02-26T15:21

2021-02-26T15:21

россия

валерий фадеев

александр невский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

феликс дзержинский

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проголосовал за памятник Александру Невскому на Лубянской площади, и отметил, что у него есть нарекания к проведению голосования, не уточнив какие.Голосование по памятнику на Лубянской площади началось в четверг и продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Согласно последним данным портала "Активный гражданин", в голосовании уже приняли участие более 288 тысяч москвичей, лидирует Александр Невский с 54% голосов, у Феликса Дзержинского - 46% голосов."Я за Невского... Тоже есть разные исторические споры по поводу Невского, но, тем не менее, Невский не вызывает такого отторжения", - сказал Фадеев журналистам.При этом он отметил, что есть нарекания к тому, как организовала этот процесс Общественная палата Москвы, но называть их он отказался.В отношении памятника Дзержинскому он сказал, что его установка "не добавляет какой-то гармонии в наше общество" - сразу очень многие выступили против него, в том числе и многие члены СПЧ.Ранее некоторые писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к властям Москвы о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

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россия, валерий фадеев, александр невский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, москва, общество