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ФАС назвала оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец
ФАС назвала оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец
УФАС по Свердловской области установило нарушения в рекламе компании-застройщика "Брусника" с девочкой, показывающей средний палец пятиэтажной хрущевке,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:51
2021-02-26T21:51
россия
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. УФАС по Свердловской области установило нарушения в рекламе компании-застройщика "Брусника" с девочкой, показывающей средний палец пятиэтажной хрущевке, сообщает в пятницу управление.Решение Свердловского УФАС России может быть оспорено в Арбитражном суде Свердловской области в течение трех месяцев со дня вынесения решения, уточняет управление.По сюжету ролика маленькая девочка со своим отцом переезжает из старого жилого района в современный жилой комплекс. Покинув пятиэтажную хрущевку, ребенок проходит мимо двора, бросает другим детям игрушку, после чего садится в автомобиль и, смотря на старый дом, улыбается и показывает средний палец.
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россия, свердловская область, происшествия

ФАС назвала оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец

21:51 26.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. УФАС по Свердловской области установило нарушения в рекламе компании-застройщика "Брусника" с девочкой, показывающей средний палец пятиэтажной хрущевке, сообщает в пятницу управление.

"Сегодня, 26 февраля 2021 года, объявлена резолютивная часть решения о признании рекламы "Потому что Брусника" ненадлежащей. Комиссия Свердловского УФАС России установила сразу нескольких нарушений: использование непристойных и оскорбительных образов, формирование негативного отношения к лицам, проживающим в домах старой застройки, нарушение запретов, связанных с защитой несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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Решение Свердловского УФАС России может быть оспорено в Арбитражном суде Свердловской области в течение трех месяцев со дня вынесения решения, уточняет управление.

"Выявленные нарушения являются поводом для административного преследования ответственных лиц по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Данная норма предусматривает ответственность рекламодателя, рекламораспространителя и рекламопроизводителя. Причастные лица еще будут устанавливаться", - отмечается в релизе.

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В Чувашии рекламу алкоголя в стиле плакатов СССР сочли оскорбительной
По сюжету ролика маленькая девочка со своим отцом переезжает из старого жилого района в современный жилой комплекс. Покинув пятиэтажную хрущевку, ребенок проходит мимо двора, бросает другим детям игрушку, после чего садится в автомобиль и, смотря на старый дом, улыбается и показывает средний палец.
 
РоссияСвердловская областьПроисшествия
 
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