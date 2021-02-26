https://ria.ru/20210226/palets-1599182533.html

ФАС назвала оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец

ФАС назвала оскорбительной рекламу с девочкой, показывающей средний палец

УФАС по Свердловской области установило нарушения в рекламе компании-застройщика "Брусника" с девочкой, показывающей средний палец пятиэтажной хрущевке,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:51

2021-02-26T21:51

2021-02-26T21:51

россия

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. УФАС по Свердловской области установило нарушения в рекламе компании-застройщика "Брусника" с девочкой, показывающей средний палец пятиэтажной хрущевке, сообщает в пятницу управление.Решение Свердловского УФАС России может быть оспорено в Арбитражном суде Свердловской области в течение трех месяцев со дня вынесения решения, уточняет управление.По сюжету ролика маленькая девочка со своим отцом переезжает из старого жилого района в современный жилой комплекс. Покинув пятиэтажную хрущевку, ребенок проходит мимо двора, бросает другим детям игрушку, после чего садится в автомобиль и, смотря на старый дом, улыбается и показывает средний палец.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/reklama-1595466460.html

https://ria.ru/20201201/reklama-1587090583.html

россия

свердловская область

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2021

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россия, свердловская область, происшествия