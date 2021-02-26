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Читатели болгарского СМИ осудили подталкивание страны к войне с Россией
Читатели болгарского СМИ осудили подталкивание страны к войне с Россией
США готовят Болгарию к войне с Россией, что подтверждает соглашение о строительстве центра НАТО в Варне. К такому мнению пришли читатели издания "Факти". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:04
2021-02-26T12:04
россия
нато
сша
болгария
в мире
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. США готовят Болгарию к войне с Россией, что подтверждает соглашение о строительстве центра НАТО в Варне. К такому мнению пришли читатели издания "Факти".Так, один из пользователей отметил, что мнение болгаров о возможной войне с Россией никто не спрашивает, так как оно ужаснет чиновников НАТО."Вы вообще смотрели парад 9 мая в России? Они нас одним военным оркестром захватят!", - написал другой."Если Россия нападет на Болгарию, я буду сражаться до последней капли крови. Но если кто-то нападет на Россию, я буду на стороне России. Думаю, мы в долгу перед ней", - подчеркнул третий.Один из читателей призвал "линчевать" тех, кто объявит войну России.Кроме того, комментаторы задаются вопросом, почему НАТО не упразднили после роспуска ОВД (Организации Варшавского договора)."Почему после упразднения коммунистического Варшавского договора не упразднить и НАТО. Кто теперь у него противник?", - спрашивает пользователь."Зачем вообще кому-то воевать с Россией? В отличие от США, Россия не шантажирует Болгарию и европейцев. В отличие от турок, она не хочет воскресить Османскую империю… Зачем вообще кому-то воевать с русскими?", - возмутился читатель.Пользователи признали, что военная подготовка необходима, однако назвали постоянные попытки выставить Россию врагом полным бредом.
https://ria.ru/20210226/prizyv-1599049018.html
https://ria.ru/20210217/zaschita-1597792108.html
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россия, нато, сша, болгария, в мире

Читатели болгарского СМИ осудили подталкивание страны к войне с Россией

12:04 26.02.2021
 
© Sputnik / Арам НерсесянБлокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. США готовят Болгарию к войне с Россией, что подтверждает соглашение о строительстве центра НАТО в Варне. К такому мнению пришли читатели издания "Факти".
Так, один из пользователей отметил, что мнение болгаров о возможной войне с Россией никто не спрашивает, так как оно ужаснет чиновников НАТО.
"Вы вообще смотрели парад 9 мая в России? Они нас одним военным оркестром захватят!", - написал другой.
"Если Россия нападет на Болгарию, я буду сражаться до последней капли крови. Но если кто-то нападет на Россию, я буду на стороне России. Думаю, мы в долгу перед ней", - подчеркнул третий.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:47
Читатели Le Figaro призвали США "отстать" от России
Один из читателей призвал "линчевать" тех, кто объявит войну России.
Кроме того, комментаторы задаются вопросом, почему НАТО не упразднили после роспуска ОВД (Организации Варшавского договора).
"Почему после упразднения коммунистического Варшавского договора не упразднить и НАТО. Кто теперь у него противник?", - спрашивает пользователь.
"Зачем вообще кому-то воевать с Россией? В отличие от США, Россия не шантажирует Болгарию и европейцев. В отличие от турок, она не хочет воскресить Османскую империю… Зачем вообще кому-то воевать с русскими?", - возмутился читатель.
Пользователи признали, что военная подготовка необходима, однако назвали постоянные попытки выставить Россию врагом полным бредом.
Вывешивание флага России перед саммитом Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 10:07
Читатели французского СМИ заступились за Россию перед Западом
 
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