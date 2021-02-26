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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/oon-1599179277.html
Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии
Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T21:16
2021-02-26T21:16
война в сирии
антониу гутерреш
ллойд остин
стефан дюжаррик
министерство обороны сша
сирия
оон
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в мире
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20210226/siriya-1599177656.html
https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html
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антониу гутерреш, ллойд остин, стефан дюжаррик, министерство обороны сша, сирия, оон, сша, в мире

Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии

21:16 26.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР.

"Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединенными Штатами по целям в восточной Сирии … Он по-прежнему обеспокоен по поводу нестабильной ситуации в регионе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации", - сказал Дюжаррик.

Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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В США заявили об уничтожении девяти объектов при авиаударе по Сирии
США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.
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Война в СирииАнтониу ГутеррешЛлойд ОстинСтефан ДюжаррикМинистерство обороны СШАСирияООНСШАВ мире
 
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