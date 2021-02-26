Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
ООН, 26 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР.
"Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединенными Штатами по целям в восточной Сирии … Он по-прежнему обеспокоен по поводу нестабильной ситуации в регионе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации", - сказал Дюжаррик.
Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.
Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.