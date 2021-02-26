https://ria.ru/20210226/oon-1599179277.html

Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии

Генсек ООН прокомментировал удар США по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T21:16

2021-02-26T21:16

2021-02-26T21:16

война в сирии

антониу гутерреш

ллойд остин

стефан дюжаррик

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оон

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.США нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности, заявил министр обороны США Ллойд Остин. В свою очередь, министерство обороны Ирака опровергло заявления Остина о якобы имевшем место обмене разведданными перед ударом по иракско-сирийской границе.Дамаск осудил авиаудар США по юго-востоку страны и предупредил о возможной эскалации ситуации в регионе.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599177656.html

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антониу гутерреш, ллойд остин, стефан дюжаррик, министерство обороны сша, сирия, оон, сша, в мире