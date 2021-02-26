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Адвокат экс-схимонаха Сергия прокомментировал обыск в монастыре на Урале
Адвокат экс-схимонаха Сергия прокомментировал обыск в монастыре на Урале
Пришедшие с обысками в Среднеуральский женский монастырь правоохранители должны были предъявить соответствующую санкцию суда, но этого сделано не было, заявил... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:37
2021-02-26T10:37
россия
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москва
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Пришедшие с обысками в Среднеуральский женский монастырь правоохранители должны были предъявить соответствующую санкцию суда, но этого сделано не было, заявил адвокат бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Павел Бабиков.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, прежде подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По их информации, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана."В соответствии с требованиями Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями, так как они предназначены и используются для проживания граждан (пункт 10 статьи 5 УПК РФ)", - написал Бабиков в Telegram-канале защитников Сергия.По его словам, о факте проживания в монастыре людей защита говорила неоднократно и с предоставлением доказательств, и правоохранительные органы не могли не знать об этом факте."Поэтому для проведения обыска в кельях, что было этой ночью в монастыре, нужно было решение суда на производство обыска – а такое решение никому не предъявлялось. Подобное поведение правоохранительных органов должно быть оценено с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, проживающих в монастыре", - подчеркнул адвокат.Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинениям в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210226/obysk-1599045816.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Адвокат экс-схимонаха Сергия прокомментировал обыск в монастыре на Урале

10:37 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Пришедшие с обысками в Среднеуральский женский монастырь правоохранители должны были предъявить соответствующую санкцию суда, но этого сделано не было, заявил адвокат бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Павел Бабиков.
Ранее адвокаты Сергия сообщили, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, прежде подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По их информации, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана.
На территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
10:29Религия и мировоззрение
Источник назвал причину обыска в монастыре на Урале
"В соответствии с требованиями Конституции России и уголовно-процессуального закона обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями, так как они предназначены и используются для проживания граждан (пункт 10 статьи 5 УПК РФ)", - написал Бабиков в Telegram-канале защитников Сергия.
По его словам, о факте проживания в монастыре людей защита говорила неоднократно и с предоставлением доказательств, и правоохранительные органы не могли не знать об этом факте.
"Поэтому для проведения обыска в кельях, что было этой ночью в монастыре, нужно было решение суда на производство обыска – а такое решение никому не предъявлялось. Подобное поведение правоохранительных органов должно быть оценено с точки зрения соблюдения конституционных прав граждан, проживающих в монастыре", - подчеркнул адвокат.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 19:59Религия и мировоззрение
Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжалуют решение суда по делу о монастыре
Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинениям в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
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