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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210226/obysk-1599045816.html
Источник назвал причину обыска в монастыре на Урале
Источник назвал причину обыска в монастыре на Урале
Обыски в кельях Среднеуральского женского монастыря проводились в рамках поиска подозреваемого в ограблении и убийстве трех человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:29
2021-02-26T13:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Обыски в кельях Среднеуральского женского монастыря проводились в рамках поиска подозреваемого в ограблении и убийстве трех человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, прежде подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По их информации, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана. Адвокат Сергия Павел Бабиков заявил, что обыски должны были проводиться с санкции суда, так как кельи – это жилище."Там проводятся следственные действия с целью поиска отца Силуана, он же Храмов, он же Кузнецов, он же Осипов. Он три раза менял фамилию и два раза менял год рождения. Он изначально 1967 года. Потом он менял дату рождения на 1974 год. Он подозревается в убийстве трех человек. Причем, это было разбойное нападение. Смысл в том, что украли куртку и 4 тысячи рублей и потом их застрелили. Это было в 1999 году. Потом он с целью сокрытия начал менять свои данные. И в 2016 году он вернулся в Свердловскую область и обосновался в монастыре. Монастырь использовал как укрытие. Ну а вдруг там кто-то еще скрывается?" - сказал собеседник агентства.По его словам, отца Силуана пока не нашли."Это указывает на то, что там есть где спрятаться. Силовики просто так ведь не приходят. У них была информация о том, что этот человек в данное конкретное время там может быть. Уголовное дело возбуждено по статье 105 (убийство), части 2 статьи 158 (кража), части 1 статьи 161 (разбой). Там было три фигуранта – этот Кузнецов, он же Храмов, и еще два", - отметил источник.По его словам, двоих уже поймали, осудили к 10 и 19 годам лишения свободы, они уже отбыли наказание."Он (отец Силуан – ред.) спалился на смене паспорта. В 45 лет надо менять паспорт. Он запутался в своих данных. Таким образом удалось сопоставить. Следственные действия будут направлены на то, чтобы подтвердить совершение убийства. Будут проходить экспертизы - в частности, дактилоскопия", - добавил собеседник.Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинениям в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210221/obzhalovanie-1598508910.html
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Источник назвал причину обыска в монастыре на Урале

10:29 26.02.2021 (обновлено: 13:34 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа территории Среднеуральского женского монастыря
На территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Обыски в кельях Среднеуральского женского монастыря проводились в рамках поиска подозреваемого в ограблении и убийстве трех человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Ранее адвокаты Сергия сообщили, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, прежде подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По их информации, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана. Адвокат Сергия Павел Бабиков заявил, что обыски должны были проводиться с санкции суда, так как кельи – это жилище.
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"Там проводятся следственные действия с целью поиска отца Силуана, он же Храмов, он же Кузнецов, он же Осипов. Он три раза менял фамилию и два раза менял год рождения. Он изначально 1967 года. Потом он менял дату рождения на 1974 год. Он подозревается в убийстве трех человек. Причем, это было разбойное нападение. Смысл в том, что украли куртку и 4 тысячи рублей и потом их застрелили. Это было в 1999 году. Потом он с целью сокрытия начал менять свои данные. И в 2016 году он вернулся в Свердловскую область и обосновался в монастыре. Монастырь использовал как укрытие. Ну а вдруг там кто-то еще скрывается?" - сказал собеседник агентства.
По его словам, отца Силуана пока не нашли.
"Это указывает на то, что там есть где спрятаться. Силовики просто так ведь не приходят. У них была информация о том, что этот человек в данное конкретное время там может быть. Уголовное дело возбуждено по статье 105 (убийство), части 2 статьи 158 (кража), части 1 статьи 161 (разбой). Там было три фигуранта – этот Кузнецов, он же Храмов, и еще два", - отметил источник.
По его словам, двоих уже поймали, осудили к 10 и 19 годам лишения свободы, они уже отбыли наказание.
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"Он (отец Силуан – ред.) спалился на смене паспорта. В 45 лет надо менять паспорт. Он запутался в своих данных. Таким образом удалось сопоставить. Следственные действия будут направлены на то, чтобы подтвердить совершение убийства. Будут проходить экспертизы - в частности, дактилоскопия", - добавил собеседник.
Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинениям в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСвердловская областьПроисшествия
 
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