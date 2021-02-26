Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами. Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются", - сказала она на брифинге в пятницу.
Так, Франция не отреагировала на запросы о предоставлении результатов анализов по Алексею Навальному и правовой помощи, это применение двойных стандартов, заявила Захарова.
"Мы с недоумением восприняли ярко выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Козака о нестыковках в утверждении об отравлении Навального", - сказала Захарова на брифинге.
5 октября 2020, 08:00Точка в истории с берлинским пациентом
"Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение генеральной прокуратуры России от 17 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенции", - добавила она.
По ее словам, Москва не только рассматривает это как очередное применение Парижем пресловутых двойных стандартов, но и как пренебрежение элементарной дипломатической вежливостью.
"Париж стал просто активным участником информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова надо отвечать", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств "отравления" Алексея Навального, это останется на их совести.
15 декабря 2020, 08:00Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".