Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599082898.html
Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:14
2021-02-26T13:14
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
алексей навальный
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b53b0a5e93a9111cf2506b3f1e770a37.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Так, Франция не отреагировала на запросы о предоставлении результатов анализов по Алексею Навальному и правовой помощи, это применение двойных стандартов, заявила Захарова."Мы с недоумением восприняли ярко выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Козака о нестыковках в утверждении об отравлении Навального", - сказала Захарова на брифинге."Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение генеральной прокуратуры России от 17 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенции", - добавила она.По ее словам, Москва не только рассматривает это как очередное применение Парижем пресловутых двойных стандартов, но и как пренебрежение элементарной дипломатической вежливостью.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств "отравления" Алексея Навального, это останется на их совести.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html
https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599066428.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f43be7061f3e3da04d3f2e8ef2a08b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, алексей навальный, евросоюз, в мире

Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному

13:14 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Запад с порога отвергает любые неудобные вопросы и независимые оценки в контексте ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любые отклонения от логики необоснованных обвинений и пренебрежения истиной, любые независимые оценки ситуации вокруг берлинского пациента, которые раскрывают предвзятость и ангажированность позиции Запада, с порога отвергаются нашими западными партнерами и коллегами. Любые неудобные вопросы, любые предложения поговорить с фактами на руках, любые предложения обменяться данными полностью блокируются", - сказала она на брифинге в пятницу.
Так, Франция не отреагировала на запросы о предоставлении результатов анализов по Алексею Навальному и правовой помощи, это применение двойных стандартов, заявила Захарова.
"Мы с недоумением восприняли ярко выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Козака о нестыковках в утверждении об отравлении Навального", - сказала Захарова на брифинге.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября 2020, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
"Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение генеральной прокуратуры России от 17 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенции", - добавила она.
По ее словам, Москва не только рассматривает это как очередное применение Парижем пресловутых двойных стандартов, но и как пренебрежение элементарной дипломатической вежливостью.
"Париж стал просто активным участником информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова надо отвечать", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств "отравления" Алексея Навального, это останется на их совести.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 08:00
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
12:04
Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния