Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:56 26.02.2021 (обновлено: 11:23 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы", заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.
Парламентарий отметил, что альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся западный мир, таких как терроризм или пандемия коронавирусной инфекции, но при этом НАТО борется с выдуманными и чисто гипотетическими угрозами.
"На деле с распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" — то есть cмысл существования. <…> Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна "российская угроза": это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения страгического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться", — написал Пушков.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, а Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.