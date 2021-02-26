https://ria.ru/20210226/nato-1599026333.html

Пушков назвал условие начала развала НАТО

Пушков назвал условие начала развала НАТО

НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы", заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T04:56

2021-02-26T04:56

2021-02-26T11:23

россия

нато

алексей пушков

москва

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы", заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram.Парламентарий отметил, что альянс не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся западный мир, таких как терроризм или пандемия коронавирусной инфекции, но при этом НАТО борется с выдуманными и чисто гипотетическими угрозами.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, а Запад просто пользуется поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210225/stsenariy-1598997519.html

россия

москва

европа

сша

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россия, нато, алексей пушков, москва, европа, сша, в мире