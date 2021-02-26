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В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:53
2021-02-26T17:32
россия
фбр
дональд трамп
сергей железняк
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом новых способов максимально обезопасить себя от возвращения бывшего главы государства Дональда Трампа в активную политическую борьбу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о "вмешательстве в выборы" в США. ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал."В США продолжается "охота на ведьм" - новые власти Белого Дома не оставляют надежду утопить экс-президента Дональда Трампа и добыть любым способом несуществующие доказательства его связей с Россией. Именно для этого США объявили награду за поиск фигуранта провалившегося расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина РФ и Украины Константина Килимника", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.По его мнению, президент США Джо Байден понимает, что после провала попытки объявить импичмент Трамп не откажется от намерений остаться в политике, и это беспокоит политические элиты, сместившие Трампа с поста президента."Они явно не готовы ослабить хватку и будут искать новые способы максимально обезопасить себя от возвращения Трампа в активную политическую борьбу. Самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам в США считают поиск внешнего врага, к которым Вашингтон относит Россию", - считает парламентарий."Как и ожидалось, антироссийская риторика не только не снизилась, но наоборот, усилилась с приходом Байдена к власти. Глава Белого Дома обставил себя аппаратом, в котором преобладают русофобские настроения. Очевидно, что мы столкнемся с очередными попытками наших американских оппонентов обвинить Россию в выдуманном вмешательстве, псевдоагрессии и несуществующих проблемах, которые якобы создает наша страна", - добавил Железняк.Килимник обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что Килимник сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами, отмечает ФБР. По предположению ведомства, он "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".
https://ria.ru/20210205/bayden-1596058960.html
https://ria.ru/20210226/prizyv-1599049018.html
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россия, фбр, дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире

В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине

13:53 26.02.2021 (обновлено: 17:32 26.02.2021)
 
© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
Здание ФБР в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Cliff Owen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом новых способов максимально обезопасить себя от возвращения бывшего главы государства Дональда Трампа в активную политическую борьбу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о "вмешательстве в выборы" в США. ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
"В США продолжается "охота на ведьм" - новые власти Белого Дома не оставляют надежду утопить экс-президента Дональда Трампа и добыть любым способом несуществующие доказательства его связей с Россией. Именно для этого США объявили награду за поиск фигуранта провалившегося расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина РФ и Украины Константина Килимника", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
По его мнению, президент США Джо Байден понимает, что после провала попытки объявить импичмент Трамп не откажется от намерений остаться в политике, и это беспокоит политические элиты, сместившие Трампа с поста президента.
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"Они явно не готовы ослабить хватку и будут искать новые способы максимально обезопасить себя от возвращения Трампа в активную политическую борьбу. Самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам в США считают поиск внешнего врага, к которым Вашингтон относит Россию", - считает парламентарий.
"Как и ожидалось, антироссийская риторика не только не снизилась, но наоборот, усилилась с приходом Байдена к власти. Глава Белого Дома обставил себя аппаратом, в котором преобладают русофобские настроения. Очевидно, что мы столкнемся с очередными попытками наших американских оппонентов обвинить Россию в выдуманном вмешательстве, псевдоагрессии и несуществующих проблемах, которые якобы создает наша страна", - добавил Железняк.
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Килимник обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что Килимник сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами, отмечает ФБР. По предположению ведомства, он "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".
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РоссияФБРДональд ТрампСергей ЖелезнякДжо БайденСШАВ мире
 
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