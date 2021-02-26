https://ria.ru/20210226/nagrada-1599091921.html

В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине

В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине

Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:53

2021-02-26T13:53

2021-02-26T17:32

россия

фбр

дональд трамп

сергей железняк

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Объявленная награда за информацию о гражданине России Константине Килимнике говорит о продолжении в США "охоты на ведьм" и поиске президентом США Джо Байденом новых способов максимально обезопасить себя от возвращения бывшего главы государства Дональда Трампа в активную политическую борьбу, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о "вмешательстве в выборы" в США. ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал."В США продолжается "охота на ведьм" - новые власти Белого Дома не оставляют надежду утопить экс-президента Дональда Трампа и добыть любым способом несуществующие доказательства его связей с Россией. Именно для этого США объявили награду за поиск фигуранта провалившегося расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина РФ и Украины Константина Килимника", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.По его мнению, президент США Джо Байден понимает, что после провала попытки объявить импичмент Трамп не откажется от намерений остаться в политике, и это беспокоит политические элиты, сместившие Трампа с поста президента."Они явно не готовы ослабить хватку и будут искать новые способы максимально обезопасить себя от возвращения Трампа в активную политическую борьбу. Самым удобным методом противостояния внутренним оппонентам в США считают поиск внешнего врага, к которым Вашингтон относит Россию", - считает парламентарий."Как и ожидалось, антироссийская риторика не только не снизилась, но наоборот, усилилась с приходом Байдена к власти. Глава Белого Дома обставил себя аппаратом, в котором преобладают русофобские настроения. Очевидно, что мы столкнемся с очередными попытками наших американских оппонентов обвинить Россию в выдуманном вмешательстве, псевдоагрессии и несуществующих проблемах, которые якобы создает наша страна", - добавил Железняк.Килимник обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что Килимник сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами, отмечает ФБР. По предположению ведомства, он "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".

https://ria.ru/20210205/bayden-1596058960.html

https://ria.ru/20210226/prizyv-1599049018.html

https://ria.ru/20190323/1552028936.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, дональд трамп, сергей железняк, джо байден, сша, в мире