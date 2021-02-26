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ФБР предложило четверть миллиона долларов за сведения о россиянине

ФБР предложило четверть миллиона долларов за сведения о россиянине

Федеральное бюро расследований США пообещало в своем твиттер-аккаунте вознаграждение в 250 тысяч долларов за данные о находящемся в розыске россиянине... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:02

2021-02-26T10:02

2021-02-26T13:04

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в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США пообещало в своем твиттер-аккаунте вознаграждение в 250 тысяч долларов за данные о находящемся в розыске россиянине Константине Килимнике. По версии американских спецслужб, он пытался подкупить участников официального разбирательства об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США."Килимник работал связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами. Кроме того, он также разыскивается за участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию", — сообщило ФБР.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, сша, в мире