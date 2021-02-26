ФБР предложило четверть миллиона долларов за сведения о россиянине
10:02 26.02.2021 (обновлено: 13:04 26.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США пообещало в своем твиттер-аккаунте вознаграждение в 250 тысяч долларов за данные о находящемся в розыске россиянине Константине Килимнике.
По версии американских спецслужб, он пытался подкупить участников официального разбирательства об иностранном вмешательстве в президентские выборы в США.
Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E— FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021
"Килимник работал связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами. Кроме того, он также разыскивается за участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию", — сообщило ФБР.
Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".