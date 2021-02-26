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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210226/monastyr-1599086847.html
В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
Отец Силуан, подозреваемый в убийстве и ограблении трех человек, которого правоохранительные органы в ночь на пятницу искали в Среднеуральском женском монастыре РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:30
2021-02-26T13:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Отец Силуан, подозреваемый в убийстве и ограблении трех человек, которого правоохранительные органы в ночь на пятницу искали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, ранее был судим за кражу и разбой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщали, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По информации адвокатов, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана. Адвокат Сергия Павел Бабиков заявил, что обыски должны были проводиться с санкции суда, так как кельи – это жилище. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что обыски проводились для поиска отца Силуана (он же Храмов, Кузнецов и Осипов – несколько раз менял фамилию), подозреваемого в ограблении и убийстве трех человек. Найти его не удалось."29 апреля 1996 года Храмов осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК РСФСР (разбой) к восьми годам лишения свободы (8 апреля 1997 года был досрочно освобожден). Также 22 декабря 1999 года Храмов осужден Мещанским районным судом города Москвы по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,5 тысячи рублей", - сказал источник.По его словам, в 2001 году прокуратура Екатеринбурга вынесла постановление о розыске мужчины. Ему также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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религия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рсфср, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва

В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек

13:30 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили с оборудованием мобильного пункта для сотрудников полиции у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Автомобили с оборудованием мобильного пункта для сотрудников полиции у ворот Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости, Ольга Ерачина. Отец Силуан, подозреваемый в убийстве и ограблении трех человек, которого правоохранительные органы в ночь на пятницу искали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, ранее был судим за кражу и разбой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщали, что сотрудники ОМОН прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству. По информации адвокатов, операция проводится для поиска келейника Романова - отца Силуана. Адвокат Сергия Павел Бабиков заявил, что обыски должны были проводиться с санкции суда, так как кельи – это жилище. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что обыски проводились для поиска отца Силуана (он же Храмов, Кузнецов и Осипов – несколько раз менял фамилию), подозреваемого в ограблении и убийстве трех человек. Найти его не удалось.
"29 апреля 1996 года Храмов осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК РСФСР (разбой) к восьми годам лишения свободы (8 апреля 1997 года был досрочно освобожден). Также 22 декабря 1999 года Храмов осужден Мещанским районным судом города Москвы по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,5 тысячи рублей", - сказал источник.
По его словам, в 2001 году прокуратура Екатеринбурга вынесла постановление о розыске мужчины. Ему также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Официальными комментариями Росгвардии, ФСБ и СК РИА Новости пока не располагает.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
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