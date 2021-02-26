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https://ria.ru/20210226/moldaviya-1599175306.html
МИД призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела Молдавии
МИД призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела Молдавии
Москва на фоне заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдавии по внутриполитическим процессам в этой стране призывает ЕС не вмешиваться... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:41
2021-02-26T20:41
россия
майя санду
евразийский экономический союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
снг
евросоюз
молдавия
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва на фоне заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдавии по внутриполитическим процессам в этой стране призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ."Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - отметили в МИД РФ.В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу "Media Azi" подверг менторской критике работу якобы "не заслуживающего доверия" Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии и призвал "создать законодательный механизм защиты Молдавии от исходящей извне дезинформации". Кроме того, в интервью порталу "Cotidianul" Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как "противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами"."К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой", - отмечается в комментарии МИД РФ.В МИД РФ также указали, что в упомянутом заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание "совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом". "Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении.Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Демпартия Молдавии в 2017 году предлагала внести в конституцию страны пункт о том, что евроинтеграция - это стратегический путь развития республики, но эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Конституционный суд Молдавии признал решение президента незаконным и призвал Санду вновь провести переговоры с депутатами по вопросу назначения премьера. Санду заявила, что не намерена выдвигать нового кандидата в премьеры.
https://ria.ru/20210222/moldaviya-1598554645.html
https://ria.ru/20210217/pridnestrove-1597877355.html
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россия, майя санду, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), снг, евросоюз, молдавия, в мире

МИД призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела Молдавии

20:41 26.02.2021
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва на фоне заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдавии по внутриполитическим процессам в этой стране призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу "Media Azi" подверг менторской критике работу якобы "не заслуживающего доверия" Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии и призвал "создать законодательный механизм защиты Молдавии от исходящей извне дезинформации". Кроме того, в интервью порталу "Cotidianul" Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как "противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами".
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"К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой", - отмечается в комментарии МИД РФ.

"Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля отмечается, что ЕС действует в Молдавии "в духе сотрудничества и партнерства" и "при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова". Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления "уважения и партнерства" к Республике Молдова", - добавили в ведомстве.

В МИД РФ также указали, что в упомянутом заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание "совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом". "Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в сообщении.
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Правительство Молдавии в 2014 году подписало в Брюсселе соглашение об ассоциации с Евросоюзом, окончательно оно вступило в силу в 2015 году. Демпартия Молдавии в 2017 году предлагала внести в конституцию страны пункт о том, что евроинтеграция - это стратегический путь развития республики, но эта инициатива не нашла поддержки в парламенте.
Пост премьера Молдавии остается вакантным с декабря 2020 года. Президент Майя Санду назначила кандидатом в премьеры экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность". Однако парламент отказался поддержать назначение Гаврилицы. Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova 11 февраля сформировали парламентское большинство для выдвижения в премьеры экс-министра финансов Марианны Дурлештяну. Конституционный суд Молдавии признал решение президента незаконным и призвал Санду вновь провести переговоры с депутатами по вопросу назначения премьера. Санду заявила, что не намерена выдвигать нового кандидата в премьеры.
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