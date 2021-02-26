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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/moldaviya-1599073485.html
Администрация Санду препятствует регистрации "Спутника V", заявил Додон
Администрация Санду препятствует регистрации "Спутника V", заявил Додон
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:34
2021-02-26T13:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
майя санду
коронавирусы
игорь додон
российский фонд прямых инвестиций
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована в стране.В конце января Додон сообщил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". Агентство по лекарствам Молдавии получило документы для регистрации вакцины 16 февраля."Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована, это сделали некоторые президентские советники. Я считаю, что должны быть зарегистрированы все вакцины, чтобы у граждан был выбор", — сказал Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.Он выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса в ближайшие дни будет зарегистрирована в Молдавии.При этом сама Санду на вопрос об использовании в стране вакцины "Спутник V" не раз заявляла, что поддерживает только те препараты, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире вакциной по профилактике COVID-19. Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майя санду, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, молдавия, в мире

Администрация Санду препятствует регистрации "Спутника V", заявил Додон

12:34 26.02.2021 (обновлено: 13:23 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон и избранный президент страны Майя Санду во время официальной передачи полномочий
Бывший президент Молдавии Игорь Додон и избранный президент страны Майя Санду во время официальной передачи полномочий - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована в стране.
В конце января Додон сообщил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". Агентство по лекарствам Молдавии получило документы для регистрации вакцины 16 февраля.
Груз с российской вакциной Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
12:17Распространение коронавируса
Немецкая газета пишет, что "Спутник V" может стать хитом
"Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована, это сделали некоторые президентские советники. Я считаю, что должны быть зарегистрированы все вакцины, чтобы у граждан был выбор", — сказал Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.
Он выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса в ближайшие дни будет зарегистрирована в Молдавии.
При этом сама Санду на вопрос об использовании в стране вакцины "Спутник V" не раз заявляла, что поддерживает только те препараты, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире вакциной по профилактике COVID-19. Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Майя СандуКоронавирусыИгорь ДодонРоссийский фонд прямых инвестицийМолдавияВ мире
 
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