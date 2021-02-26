https://ria.ru/20210226/moldaviya-1599073485.html

Администрация Санду препятствует регистрации "Спутника V", заявил Додон

Администрация Санду препятствует регистрации "Спутника V", заявил Додон

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:34

2021-02-26T12:34

2021-02-26T13:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

майя санду

коронавирусы

игорь додон

российский фонд прямых инвестиций

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 26 фев — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в пятницу, что советники главы республики Майи Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована в стране.В конце января Додон сообщил, что Молдавия получила от Российского фонда прямых инвестиций весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". Агентство по лекарствам Молдавии получило документы для регистрации вакцины 16 февраля."Я знаю, что администрация президента оказывает давление на правительственные органы, чтобы вакцина "Спутник V" не была зарегистрирована, это сделали некоторые президентские советники. Я считаю, что должны быть зарегистрированы все вакцины, чтобы у граждан был выбор", — сказал Додон в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook.Он выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса в ближайшие дни будет зарегистрирована в Молдавии.При этом сама Санду на вопрос об использовании в стране вакцины "Спутник V" не раз заявляла, что поддерживает только те препараты, которые были одобрены Всемирной организацией здравоохранения.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире вакциной по профилактике COVID-19. Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."Спутник V" входит в тройку мировых лидеров среди вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599069383.html

молдавия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, майя санду, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, молдавия, в мире