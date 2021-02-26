https://ria.ru/20210226/mladenets-1599063792.html

В Перми мать оставила младенца под лестницей жилого дома

В Перми мать оставила младенца под лестницей жилого дома

Полиция возбудила дело по факту обнаружения под лестницей многоквартирного жилого дома в Перми младенца, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:51

2021-02-26T11:51

2021-02-26T11:51

верещагино

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 26 фев - РИА Новости. Полиция возбудила дело по факту обнаружения под лестницей многоквартирного жилого дома в Перми младенца, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.По данным ведомства, новорожденного мальчика обнаружила жительница дома на улице Баумана в Перми, услышавшая крики малыша. Ребенок был оставлен под лестницей на первом этаже, при нем не было документов. Женщина обратилась в полицию."Дознанием отдела полиции №2 возбуждено уголовное дело по ст. 125 Уголовного кодекса РФ "Оставление в опасности". В ходе проверки сотрудники полиции установили личность матери новорожденного - жительницу Верещагино 1997 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что найденного ребенка отвезли в больницу, где его обследовали медики: состояние младенца оценено как удовлетворительное, никаких повреждений на его теле не обнаружено.Как сообщает пресс-служба, в отношении молодой матери избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранители продолжают процедуру дознания.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

https://ria.ru/20210224/rebenok-1598791412.html

верещагино

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верещагино, пермь, происшествия