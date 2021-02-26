На МКС рассказали о ситуации в "протекающем" российском модуле
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) изолировал "протекающий" отсек российского модуля "Звезда", чтобы проверить его герметичность после временного заделывания возможных мест утечки воздуха, измерения показали, что давление в отсеке продолжает падать, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Пока в промежуточной камере "Звезды" обнаружена и временно заделана трещина длиной 4,5 сантиметра. Ещё в одном месте ("трещина номер три"), также временно заделанном, приборы не зафиксировали утечки, а в другом ("трещина номер два"), пока не заделанном, - утечка возможна. Кроме того, ещё в двух местах вместо трещин были найдены царапина и скол.
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"Люк между рабочим отсеком и промежуточной камерой закрыт", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного центра управления полетами.
Он добавил, что давление в промежуточной камере после закрытия люка составляло 730,5 миллиметра ртутного столба. Позже космонавт сказал, что давление в ней упало до 728 миллиметров ртутного столба.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно, что помимо этой трещины в промежуточной камере "Звезды" может быть еще не менее пяти.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
На МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.