Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число работающих бедных, эта идея "вредна и контрпродуктивна".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе "не похоронена", переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.
"В нынешних экономических условиях эта идея вредна и контрпродуктивна. Введение четырехдневной рабочей недели приведет к снижению зарплат и обнищанию работающего населения", - написал Миронов в своем Telegram-канале в пятницу.
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Он подчеркнул, что работодатели не будут платить за четыре дня как за пять, тем более в условиях "коронакризиса". "Абсолютное большинство воспользуется возможностью и снизит зарплаты соответственно на 20%. Число работающих бедных вырастет как минимум вдвое", - отметил политик.
Миронов добавил, что давно необходимо вводить "почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни".