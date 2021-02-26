https://ria.ru/20210226/mironov-1599072890.html

Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной

Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:30

2021-02-26T12:30

2021-02-26T12:30

россия

сергей миронов

дмитрий медведев

андрей исаев

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число работающих бедных, эта идея "вредна и контрпродуктивна".Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе "не похоронена", переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.Он подчеркнул, что работодатели не будут платить за четыре дня как за пять, тем более в условиях "коронакризиса". "Абсолютное большинство воспользуется возможностью и снизит зарплаты соответственно на 20%. Число работающих бедных вырастет как минимум вдвое", - отметил политик.Миронов добавил, что давно необходимо вводить "почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни".

https://ria.ru/20210201/chetyrekhdnevka-1595431183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/chetyrekhdnevka-1582533093.html

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россия, сергей миронов, дмитрий медведев, андрей исаев, справедливая россия, госдума рф, единая россия, женева (город), общество