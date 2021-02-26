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https://ria.ru/20210226/mironov-1599072890.html
Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной
Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:30
2021-02-26T12:30
россия
сергей миронов
дмитрий медведев
андрей исаев
справедливая россия
госдума рф
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женева (город)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число работающих бедных, эта идея "вредна и контрпродуктивна".Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе "не похоронена", переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.Он подчеркнул, что работодатели не будут платить за четыре дня как за пять, тем более в условиях "коронакризиса". "Абсолютное большинство воспользуется возможностью и снизит зарплаты соответственно на 20%. Число работающих бедных вырастет как минимум вдвое", - отметил политик.Миронов добавил, что давно необходимо вводить "почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни".
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россия, сергей миронов, дмитрий медведев, андрей исаев, справедливая россия, госдума рф, единая россия, женева (город), общество

Миронов назвал идею о четырехдневке вредной и контрпродуктивной

12:30 26.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя, идея введения которой обсуждается с 2019 года, удвоит число работающих бедных, эта идея "вредна и контрпродуктивна".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев также заявил, что идея о четырехдневной рабочей неделе "не похоронена", переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.
"В нынешних экономических условиях эта идея вредна и контрпродуктивна. Введение четырехдневной рабочей недели приведет к снижению зарплат и обнищанию работающего населения", - написал Миронов в своем Telegram-канале в пятницу.
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Не хотят работать меньше? Россияне выразили отношение к "четырехдневке"
Он подчеркнул, что работодатели не будут платить за четыре дня как за пять, тем более в условиях "коронакризиса". "Абсолютное большинство воспользуется возможностью и снизит зарплаты соответственно на 20%. Число работающих бедных вырастет как минимум вдвое", - отметил политик.
Миронов добавил, что давно необходимо вводить "почасовую оплату труда и повышать минимальные зарплаты с нищенского до уровня, соответствующего реальной стоимости жизни".
 
РоссияСергей МироновДмитрий МедведевАндрей ИсаевСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияЖенева (город)Общество
 
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