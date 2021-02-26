https://ria.ru/20210226/metel-1599129290.html

В Челябинской области женщина насмерть замерзла во время метели

В Челябинской области женщина насмерть замерзла во время метели

Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы, сообщили в районной администрации местному порталу 74.ru. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:32

2021-02-26T16:32

2021-02-26T16:42

погода

карталы

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49910/78/499107857_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_95a011690df314989e4ac3f19a5cea94.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы, сообщили в районной администрации местному порталу 74.ru.Отмечается, что она возвращалась на такси, однако водитель не смог подъехать к дому."Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — говорится в публикации.Издание отмечает, что россиянка связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. Согласно данным ГУ МВД по Челябинской области, полицейские и спасатели сразу начали поиски женщины, однако из-за погодных условий они оказались безуспешными."Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва", — отмечает издание.Погибшей было 66 лет. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, проводится процессуальная проверка. По данным портала, в администрации района готовы оказать помощь семье женщины.В Челябинской области на этой неделе была сильная метель, низкая температура воздуха и почти нулевая видимость. Из-за снежных заносов на трассах образовались заторы. Спасателям удалось оказать помощь около 1,5 тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/moroz-1598841680.html

https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html

карталы

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, карталы, челябинская область, происшествия