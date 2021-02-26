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В Челябинской области женщина насмерть замерзла во время метели
В Челябинской области женщина насмерть замерзла во время метели
Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы, сообщили в районной администрации местному порталу 74.ru. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:32
2021-02-26T16:42
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карталы
челябинская область
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы, сообщили в районной администрации местному порталу 74.ru.Отмечается, что она возвращалась на такси, однако водитель не смог подъехать к дому."Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — говорится в публикации.Издание отмечает, что россиянка связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. Согласно данным ГУ МВД по Челябинской области, полицейские и спасатели сразу начали поиски женщины, однако из-за погодных условий они оказались безуспешными."Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва", — отмечает издание.Погибшей было 66 лет. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, проводится процессуальная проверка. По данным портала, в администрации района готовы оказать помощь семье женщины.В Челябинской области на этой неделе была сильная метель, низкая температура воздуха и почти нулевая видимость. Из-за снежных заносов на трассах образовались заторы. Спасателям удалось оказать помощь около 1,5 тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/moroz-1598841680.html
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погода, карталы, челябинская область, происшествия

В Челябинской области женщина насмерть замерзла во время метели

16:32 26.02.2021 (обновлено: 16:42 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевМетель
Метель - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жительница города Карталы в Челябинской области заблудилась из-за метели и погибла по дороге с работы, сообщили в районной администрации местному порталу 74.ru.
Отмечается, что она возвращалась на такси, однако водитель не смог подъехать к дому.
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"Она вышла, машина уехала, и женщина почему-то, видимо, пошла не в ту сторону", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что россиянка связалась с экстренными службами, как только поняла, что потерялась. Согласно данным ГУ МВД по Челябинской области, полицейские и спасатели сразу начали поиски женщины, однако из-за погодных условий они оказались безуспешными.
"Когда пропавшую нашли в поле, она уже была мертва", — отмечает издание.
Погибшей было 66 лет. Сейчас Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, проводится процессуальная проверка. По данным портала, в администрации района готовы оказать помощь семье женщины.
В Челябинской области на этой неделе была сильная метель, низкая температура воздуха и почти нулевая видимость. Из-за снежных заносов на трассах образовались заторы. Спасателям удалось оказать помощь около 1,5 тысячи человек.
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