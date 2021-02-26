Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/mer-1599147678.html
Уроженец России решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Уроженец России решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка
Живущий в США уроженец России Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка, чтобы научить город грамотно использовать... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:02
2021-02-26T18:05
россия
билл де блазио
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599145922_0:20:768:452_1920x0_80_0_0_986d1f49a32f6a8081f547cddd0ec3db.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Живущий в США уроженец России Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка, чтобы научить город грамотно использовать бюджет.Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра Нью-Йорка занимает демократ Билл Де Блазио. Русскоязычный Филипченко намерен идти на выборы как независимый кандидат. Виталий родом из Сибири, он приехал в США более 10 лет назад, женат на американке. У него своя фирма по грузоперевозкам."У меня компания по грузовым перевозкам, то есть постоянно на дорогах, постоянно видим проблемы. Я увидел, что бюджет Нью-Йорка используется очень неграмотно. Например, асфальт ложится, новый асфальт в среднем 15 лет, десять лет минимум. В Нью-Йорке я заметил, что его просто берут и через два - три года новый кладут. Это называется, прямым текстом, воровство из бюджета. То есть какие-то корпорации заинтересованы. Зачем тратить такие деньги. Одни из самых дорогих расходов - это дороги, это очень дорогой объект", - заявил Филипченко, объясняя, почему решил баллотироваться в мэры."(Приоритеты – ред.) …это ремонт дорог, строительство дорог. Это как в 1937 году, когда была депрессия в Америке. Надо начинать программу, увеличивать. Скажем, город, штат и государство должно организовывать больше рабочих мест. Одна из причин - это строительство, ремонт дорог. Я вам скажу честно - Нью-Йорк ничем не отличается от России, дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты - теплая Флорида, Джорджия - у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше", - сказал Филипченко.Не менее важной проблемой, по его мнению, являются вопросы доступного жилья и образования."Второе - строительство доступного жилья и строительство дорогого жилья. Потому что сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают... Третья причина - это образование, образование для школьников и переквалификация для людей, кто потерял работу. Большинство людей потеряли работу потому, что возрастной кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей была работа", - отметил он.По мнению Филипченко, люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов: "у них психология акул: увидел, задушил, победил".Он назвал общение с людьми напрямую своим преимуществом, а происхождение и акцент не отражают уровень интеллекта, своих собеседников, которые в этом сомневаются, Филипченко переубеждает подкованностью в вопросах истории Америки. Филипченко заявил, что не пошел на выборы как республиканец или демократ, потому что партийные деятели хотят показывать свои амбиции, а не решать проблемы. "У меня здесь есть большой конек: люди, когда видят действительно, что я вышел из народа и остаюсь с народом, по-моему, есть возможность подумать", - сказал он.Свои шаны он оценивает в 50%. "Я статистику проводить не буду, потому что я не профессиональный политик, я человек, который решает проблемы по мере возникновения. Я свои шансы оцениваю позитивно. Даже если я не выиграю, есть большой опыт", - сказал Филипченко, добавив, что демонстрирует возможность эмигрантов подтверждать свои права.Филипченко не боится русофобии, указывая, что любую негативную информацию можно обернуть на пользу.Он отметил, что на должность претендуют десятки кандидатов, потому что "терпение лопнуло", и заявления подали те, которые считают, что могут что-либо изменить.Филипченко подчеркнул, что не отказывается от российского гражданства. "Я остаюсь гражданином России. я родился в России, я обожаю Россию, люблю Россию. У меня была мечта - Америка, я ее добился. Действительно, демократия мне дала возможность добиваться не только бизнеса, а и даже участвовать политически", - сказал он, отметив, что уже попадет в историю как первый русский кандидат на пост мэра Нью-Йорка.Он высказал недовольство нынешними руководителями города и штата в связи с их действиями по борьбе с пандемией. "Они конкретно использовали целевые деньги, выделенные на эту пандемию, ну скажем, в глупых ситуациях. Если честно сказать, просто каждый нагрел руку на этом", - добавил Филипченко.Он добавил, что американцы испытывают не русофобию, а боятся социализма: "Что частные предприниматели, бизнесмены потеряют право выбора". Но в стране уже реализованы первые принципы социализма - защита прав, настаивает Филипченко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/kuomo-1597243443.html
https://ria.ru/20210226/posol-1599109564.html
https://ria.ru/20210111/zverev-1592613478.html
https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599145922_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_e159e01802c5840d19bf54e45b162250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире

Уроженец России решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка

18:02 26.02.2021 (обновлено: 18:05 26.02.2021)
 
© РИА НовостиВиталий Филипченко
Виталий Филипченко - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Живущий в США уроженец России Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка, чтобы научить город грамотно использовать бюджет.
Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра Нью-Йорка занимает демократ Билл Де Блазио. Русскоязычный Филипченко намерен идти на выборы как независимый кандидат. Виталий родом из Сибири, он приехал в США более 10 лет назад, женат на американке. У него своя фирма по грузоперевозкам.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 16:54
В США потребовали отставки главы Нью-Йорка за сокрытие жертв COVID
"У меня компания по грузовым перевозкам, то есть постоянно на дорогах, постоянно видим проблемы. Я увидел, что бюджет Нью-Йорка используется очень неграмотно. Например, асфальт ложится, новый асфальт в среднем 15 лет, десять лет минимум. В Нью-Йорке я заметил, что его просто берут и через два - три года новый кладут. Это называется, прямым текстом, воровство из бюджета. То есть какие-то корпорации заинтересованы. Зачем тратить такие деньги. Одни из самых дорогих расходов - это дороги, это очень дорогой объект", - заявил Филипченко, объясняя, почему решил баллотироваться в мэры.
"Ну и плюс есть большой стереотип, что если мигрант, то занимайся там бизнесом, купишь себе квартиру, купишь вторую квартиру в Майами, яхту и все, и успокойся. Потому что как бы эмигранты - второй класс, все, хватит, не лезьте и никуда не суйтесь. И я думаю, что я вот первый как бы решился вступиться в такую борьбу, скажем, первый, но не последний. Вот основная причина", - подчеркнул он.
"(Приоритеты – ред.) …это ремонт дорог, строительство дорог. Это как в 1937 году, когда была депрессия в Америке. Надо начинать программу, увеличивать. Скажем, город, штат и государство должно организовывать больше рабочих мест. Одна из причин - это строительство, ремонт дорог. Я вам скажу честно - Нью-Йорк ничем не отличается от России, дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты - теплая Флорида, Джорджия - у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше", - сказал Филипченко.
Не менее важной проблемой, по его мнению, являются вопросы доступного жилья и образования.
Посол США в России Майкл Макфол на приеме по случаю празднования Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 15:12
Бывший посол США Макфол скучает по русскому творогу
"Второе - строительство доступного жилья и строительство дорогого жилья. Потому что сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают... Третья причина - это образование, образование для школьников и переквалификация для людей, кто потерял работу. Большинство людей потеряли работу потому, что возрастной кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей была работа", - отметил он.
По мнению Филипченко, люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов: "у них психология акул: увидел, задушил, победил".
"У меня обширная программа. Другие кандидаты что они делают: пишут по 100 страниц красивые обещания, но я не вижу как они будут исполнять. У меня нет 100 страниц на моем сайте, потому что я непосредственно люблю общаться... Когда ты непосредственно общаешься с избирателями и объясняешь, как ты это решишь, и какие лучше действия, они уже видят, что парень-то оказывается серьезный, он знает как решить проблему", - сказал Филипченко РИА Новости.
Он назвал общение с людьми напрямую своим преимуществом, а происхождение и акцент не отражают уровень интеллекта, своих собеседников, которые в этом сомневаются, Филипченко переубеждает подкованностью в вопросах истории Америки. Филипченко заявил, что не пошел на выборы как республиканец или демократ, потому что партийные деятели хотят показывать свои амбиции, а не решать проблемы. "У меня здесь есть большой конек: люди, когда видят действительно, что я вышел из народа и остаюсь с народом, по-моему, есть возможность подумать", - сказал он.
Свои шаны он оценивает в 50%. "Я статистику проводить не буду, потому что я не профессиональный политик, я человек, который решает проблемы по мере возникновения. Я свои шансы оцениваю позитивно. Даже если я не выиграю, есть большой опыт", - сказал Филипченко, добавив, что демонстрирует возможность эмигрантов подтверждать свои права.
Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 17:56
Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии
Филипченко не боится русофобии, указывая, что любую негативную информацию можно обернуть на пользу.
Он отметил, что на должность претендуют десятки кандидатов, потому что "терпение лопнуло", и заявления подали те, которые считают, что могут что-либо изменить.
Филипченко подчеркнул, что не отказывается от российского гражданства. "Я остаюсь гражданином России. я родился в России, я обожаю Россию, люблю Россию. У меня была мечта - Америка, я ее добился. Действительно, демократия мне дала возможность добиваться не только бизнеса, а и даже участвовать политически", - сказал он, отметив, что уже попадет в историю как первый русский кандидат на пост мэра Нью-Йорка.
Он высказал недовольство нынешними руководителями города и штата в связи с их действиями по борьбе с пандемией. "Они конкретно использовали целевые деньги, выделенные на эту пандемию, ну скажем, в глупых ситуациях. Если честно сказать, просто каждый нагрел руку на этом", - добавил Филипченко.
Он добавил, что американцы испытывают не русофобию, а боятся социализма: "Что частные предприниматели, бизнесмены потеряют право выбора". Но в стране уже реализованы первые принципы социализма - защита прав, настаивает Филипченко.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября 2020, 10:00Война в Сирии
В США избирают не президента, а "главу корпорации", заявил Асад
 
РоссияБилл де БлазиоНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Совете федерации предложили учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния