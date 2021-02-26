https://ria.ru/20210226/mer-1599147678.html

Уроженец России решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка

Уроженец России решил баллотироваться в мэры Нью-Йорка

Живущий в США уроженец России Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка, чтобы научить город грамотно использовать... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:02

2021-02-26T18:02

2021-02-26T18:05

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Живущий в США уроженец России Виталий Филипченко рассказал РИА Новости, что намерен баллотироваться в мэры Нью-Йорка, чтобы научить город грамотно использовать бюджет.Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра Нью-Йорка занимает демократ Билл Де Блазио. Русскоязычный Филипченко намерен идти на выборы как независимый кандидат. Виталий родом из Сибири, он приехал в США более 10 лет назад, женат на американке. У него своя фирма по грузоперевозкам."У меня компания по грузовым перевозкам, то есть постоянно на дорогах, постоянно видим проблемы. Я увидел, что бюджет Нью-Йорка используется очень неграмотно. Например, асфальт ложится, новый асфальт в среднем 15 лет, десять лет минимум. В Нью-Йорке я заметил, что его просто берут и через два - три года новый кладут. Это называется, прямым текстом, воровство из бюджета. То есть какие-то корпорации заинтересованы. Зачем тратить такие деньги. Одни из самых дорогих расходов - это дороги, это очень дорогой объект", - заявил Филипченко, объясняя, почему решил баллотироваться в мэры."(Приоритеты – ред.) …это ремонт дорог, строительство дорог. Это как в 1937 году, когда была депрессия в Америке. Надо начинать программу, увеличивать. Скажем, город, штат и государство должно организовывать больше рабочих мест. Одна из причин - это строительство, ремонт дорог. Я вам скажу честно - Нью-Йорк ничем не отличается от России, дураки и дороги. Если, допустим, посмотреть другие штаты - теплая Флорида, Джорджия - у них бюджет штатов в 10 раз меньше, чем Нью-Йорк, даже не в 10, а в 20, 50 раз. Дороги лучше", - сказал Филипченко.Не менее важной проблемой, по его мнению, являются вопросы доступного жилья и образования."Второе - строительство доступного жилья и строительство дорогого жилья. Потому что сейчас в Нью-Йорке в основном строительством жилья занимаются частные корпорации, которые строят небоскребы и потом перепродают... Третья причина - это образование, образование для школьников и переквалификация для людей, кто потерял работу. Большинство людей потеряли работу потому, что возрастной кризис, вы понимаете, как и в России. Моя задача - создать эти технические классы переквалификации людей, кто потерял работу, и сделать контракты с городом, чтобы у этих людей была работа", - отметил он.По мнению Филипченко, люди, которые баллотируются в мэры, например, миллионеры, не думают о людях с низким и средним уровнем доходов: "у них психология акул: увидел, задушил, победил".Он назвал общение с людьми напрямую своим преимуществом, а происхождение и акцент не отражают уровень интеллекта, своих собеседников, которые в этом сомневаются, Филипченко переубеждает подкованностью в вопросах истории Америки. Филипченко заявил, что не пошел на выборы как республиканец или демократ, потому что партийные деятели хотят показывать свои амбиции, а не решать проблемы. "У меня здесь есть большой конек: люди, когда видят действительно, что я вышел из народа и остаюсь с народом, по-моему, есть возможность подумать", - сказал он.Свои шаны он оценивает в 50%. "Я статистику проводить не буду, потому что я не профессиональный политик, я человек, который решает проблемы по мере возникновения. Я свои шансы оцениваю позитивно. Даже если я не выиграю, есть большой опыт", - сказал Филипченко, добавив, что демонстрирует возможность эмигрантов подтверждать свои права.Филипченко не боится русофобии, указывая, что любую негативную информацию можно обернуть на пользу.Он отметил, что на должность претендуют десятки кандидатов, потому что "терпение лопнуло", и заявления подали те, которые считают, что могут что-либо изменить.Филипченко подчеркнул, что не отказывается от российского гражданства. "Я остаюсь гражданином России. я родился в России, я обожаю Россию, люблю Россию. У меня была мечта - Америка, я ее добился. Действительно, демократия мне дала возможность добиваться не только бизнеса, а и даже участвовать политически", - сказал он, отметив, что уже попадет в историю как первый русский кандидат на пост мэра Нью-Йорка.Он высказал недовольство нынешними руководителями города и штата в связи с их действиями по борьбе с пандемией. "Они конкретно использовали целевые деньги, выделенные на эту пандемию, ну скажем, в глупых ситуациях. Если честно сказать, просто каждый нагрел руку на этом", - добавил Филипченко.Он добавил, что американцы испытывают не русофобию, а боятся социализма: "Что частные предприниматели, бизнесмены потеряют право выбора". Но в стране уже реализованы первые принципы социализма - защита прав, настаивает Филипченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/kuomo-1597243443.html

https://ria.ru/20210226/posol-1599109564.html

https://ria.ru/20210111/zverev-1592613478.html

https://ria.ru/20201008/asad-1578765383.html

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россия, билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире