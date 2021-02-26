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Полиция вернула украденные медали 93-летней жительнице Омской области
Полиция вернула украденные медали 93-летней жительнице Омской области
В Омской области задержали подозреваемого в краже медалей у 93-летней женщины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:37
2021-02-26T19:24
хорошие новости
ирина волк
великая отечественная война (1941-1945)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Омской области задержали подозреваемого в краже медалей у 93-летней женщины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Она пояснила, что награды украли из дома жительницы поселка Боровое — ветерана Великой Отечественной войны. Среди похищенных медалей — "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За освоение целинных земель" и "За трудовое отличие".Сотрудники отдела МВД по Исилькульскому району раскрыли кражу по горячим следам и задержали подозреваемого — это 23-летний местный житель, безработный. Три медали у него нашли, полиция ищет остальное.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
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ирина волк, великая отечественная война (1941-1945), омская область, происшествия

Полиция вернула украденные медали 93-летней жительнице Омской области

16:37 26.02.2021 (обновлено: 19:24 26.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской областиУкраденные медали жительницы Омской области
Украденные медали жительницы Омской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Омской области задержали подозреваемого в краже медалей у 93-летней женщины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она пояснила, что награды украли из дома жительницы поселка Боровое — ветерана Великой Отечественной войны. Среди похищенных медалей — "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За освоение целинных земель" и "За трудовое отличие".
Сотрудники отдела МВД по Исилькульскому району раскрыли кражу по горячим следам и задержали подозреваемого — это 23-летний местный житель, безработный. Три медали у него нашли, полиция ищет остальное.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
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Хорошие новостиИрина ВолкВеликая Отечественная война (1941-1945)Омская областьПроисшествия
 
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