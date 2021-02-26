https://ria.ru/20210226/medali-1599130656.html
Полиция вернула украденные медали 93-летней жительнице Омской области
Полиция вернула украденные медали 93-летней жительнице Омской области
В Омской области задержали подозреваемого в краже медалей у 93-летней женщины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:37
2021-02-26T16:37
2021-02-26T19:24
хорошие новости
ирина волк
великая отечественная война (1941-1945)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Омской области задержали подозреваемого в краже медалей у 93-летней женщины, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Она пояснила, что награды украли из дома жительницы поселка Боровое — ветерана Великой Отечественной войны. Среди похищенных медалей — "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "За освоение целинных земель" и "За трудовое отличие".Сотрудники отдела МВД по Исилькульскому району раскрыли кражу по горячим следам и задержали подозреваемого — это 23-летний местный житель, безработный. Три медали у него нашли, полиция ищет остальное.Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
https://ria.ru/20210217/kuban-1597791611.html
омская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина волк, великая отечественная война (1941-1945), омская область, происшествия