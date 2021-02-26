https://ria.ru/20210226/mars-1599109944.html

Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца

Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца

Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам до конца марта, сообщила пресс-служба Московского планетария. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:14

2021-02-26T15:14

2021-02-26T16:39

земля

космос - риа наука

московский планетарий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597363247_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_ee077bc0d9640cf4f8b357aee188db49.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам до конца марта, сообщила пресс-служба Московского планетария.В планетарии напомнили, что 20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительности дня и ночи сравняются. В 12.37 мск Солнце пересечет экватор, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень.

https://ria.ru/20210226/foto-1598954783.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, московский планетарий