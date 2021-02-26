Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца
15:14 26.02.2021 (обновлено: 16:39 26.02.2021)
CC0 / WikiImages /
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам до конца марта, сообщила пресс-служба Московского планетария.
"Весь март месяц планета Марс будет сиять по вечерам над западным горизонтом. Наблюдать ее можно при ясной погоде сразу после захода Солнца и до полуночи, в созвездии Телец. В марте две планеты будут находиться в соединении с Солнцем: 11 марта – Нептун, 26 марта – Венера", - говорится в сообщении.
В планетарии напомнили, что 20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительности дня и ночи сравняются. В 12.37 мск Солнце пересечет экватор, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном – осень.
"Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут на широте Москвы. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов", - добавили в планетарии.