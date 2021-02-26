https://ria.ru/20210226/lukashenko-1599070047.html

Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям

Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:20

2021-02-26T12:20

2021-02-26T13:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.Ранее сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны сообщил, что на отчетно-выборном Олимпийском собрании новым руководителем спортивной организации избран старший сын президента, его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он сменил на этом посту своего отца, который с мая 1997 года был президентом НОК.Он подчеркнул, что и его сын Виктор при избрании главой НОК не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал глава государства.В ноябре 2019 года Виктор Лукашенко был избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584533117.html

белоруссия

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Лукашенко: "Ни один мой ребенок президентом не будет" Лукашенко о транзите власти 2021-02-26T12:20 true PT0M48S

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александр лукашенко, белоруссия, в мире