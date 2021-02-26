Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям
12:20 26.02.2021 (обновлено: 13:29 26.02.2021)
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.
Ранее сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны сообщил, что на отчетно-выборном Олимпийском собрании новым руководителем спортивной организации избран старший сын президента, его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он сменил на этом посту своего отца, который с мая 1997 года был президентом НОК.
"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко в пятницу перед процедурой избрания руководства НОК. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
Он подчеркнул, что и его сын Виктор при избрании главой НОК не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал глава государства.
В ноябре 2019 года Виктор Лукашенко был избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
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