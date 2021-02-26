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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210226/lukashenko-1599070047.html
Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям
Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:20
2021-02-26T13:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.Ранее сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны сообщил, что на отчетно-выборном Олимпийском собрании новым руководителем спортивной организации избран старший сын президента, его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он сменил на этом посту своего отца, который с мая 1997 года был президентом НОК.Он подчеркнул, что и его сын Виктор при избрании главой НОК не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал глава государства.В ноябре 2019 года Виктор Лукашенко был избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584533117.html
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Лукашенко: "Ни один мой ребенок президентом не будет"
Лукашенко о транзите власти
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко опроверг слухи о передаче власти в Белоруссии сыновьям

12:20 26.02.2021 (обновлено: 13:29 26.02.2021)
 
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что намерен передать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну.
Ранее сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны сообщил, что на отчетно-выборном Олимпийском собрании новым руководителем спортивной организации избран старший сын президента, его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он сменил на этом посту своего отца, который с мая 1997 года был президентом НОК.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко в пятницу перед процедурой избрания руководства НОК. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.

Он подчеркнул, что и его сын Виктор при избрании главой НОК не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал глава государства.
В ноябре 2019 года Виктор Лукашенко был избран на пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
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