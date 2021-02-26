https://ria.ru/20210226/lubyanka-1599174475.html

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:35

2021-02-26T20:35

2021-02-26T20:56

александр невский

московская городская дума

феликс дзержинский

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без изменений.Накануне столичные власти начали голосование на тему того, какой памятник установить на Лубянке. На выбор предлагались два варианта: Феликс Дзержинский и Александр Невский. В опросе поучаствовали более 300 тысяч человек.Собянин подчеркнул, что площади необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества."После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", — заявил он.Мэр признал, что различие мнений об исторических личностях и событиях неизбежно, однако памятники в городе должны не раскалывать, а объединять общество, отметил он.Он поблагодарил всех, кто поучаствовал в голосовании, и попросил согласиться с принятым решением.С идеей вернуть на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. Глава столичной комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что решение о возращении памятника надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому — основателю и первому руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой выросли НКВД, а потом КГБ, появился на Лубянской площади в 1958 году. Во время августовских событий 1991 года его демонтировали, сейчас он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210225/falsifikatsii-1598968251.html

москва

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александр невский, московская городская дума, феликс дзержинский, сергей собянин, москва, общество