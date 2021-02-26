Венедиктов предложил прекратить голосование по памятнику на Лубянке

"За время голосования на портале "Активный Гражданин" в опросе приняли участие более 300 тысяч пользователей, соотношение голосов не меняется уже почти сутки... В связи с вышеизложенным предлагаю провести заседание Совета Общественной палаты Москвы и обсудить вопрос о завершении голосования по вопросу установки архитектурной доминанты на Лубянской площади на портале "Активный гражданин", – говорится в обращении, направленном председателю ОП Москвы Константину Ремчукову.