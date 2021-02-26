Венедиктов предложил прекратить голосование по памятнику на Лубянке
20:28 26.02.2021 (обновлено: 20:34 26.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить возможность досрочного прекращения голосования по установке памятника на Лубянке, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"За время голосования на портале "Активный Гражданин" в опросе приняли участие более 300 тысяч пользователей, соотношение голосов не меняется уже почти сутки... В связи с вышеизложенным предлагаю провести заседание Совета Общественной палаты Москвы и обсудить вопрос о завершении голосования по вопросу установки архитектурной доминанты на Лубянской площади на портале "Активный гражданин", – говорится в обращении, направленном председателю ОП Москвы Константину Ремчукову.