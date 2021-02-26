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Венедиктов предложил прекратить голосование по памятнику на Лубянке
Венедиктов предложил прекратить голосование по памятнику на Лубянке
Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить возможность досрочного прекращения голосования по установке памятника на Лубянке,... РИА Новости, 26.02.2021
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россия
алексей венедиктов (журналист)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить возможность досрочного прекращения голосования по установке памятника на Лубянке, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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россия, алексей венедиктов (журналист), общество, москва

Венедиктов предложил прекратить голосование по памятнику на Лубянке

20:28 26.02.2021 (обновлено: 20:34 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил обсудить возможность досрочного прекращения голосования по установке памятника на Лубянке, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"За время голосования на портале "Активный Гражданин" в опросе приняли участие более 300 тысяч пользователей, соотношение голосов не меняется уже почти сутки... В связи с вышеизложенным предлагаю провести заседание Совета Общественной палаты Москвы и обсудить вопрос о завершении голосования по вопросу установки архитектурной доминанты на Лубянской площади на портале "Активный гражданин", – говорится в обращении, направленном председателю ОП Москвы Константину Ремчукову.

Памятник Ф.Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР на площади Дзержинского (Лубянская). 1991 год - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 13:05
Дзержинский против Невского: кому поставить памятник на Лубянке
 
РоссияАлексей Венедиктов (журналист)ОбществоМосква
 
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