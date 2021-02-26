Фонд "Круг добра" начал закупки лекарств для пациентов со СМА
11:19 26.02.2021 (обновлено: 12:57 26.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупил первые препараты для пациентов со спинальной мышечной атрофией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"И хотя этому фонду еще предстоит огромная работа по налаживанию в полной мере своих функций и подготовке ряда регламентирующих документов, уже сегодня осуществлены первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со СМА", — сказал он на III Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям.
Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. При этом заболевании постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
Для лечения СМА в России зарегистрированы два препарата: "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".
Фонд "Круг добра" создан по указу президента Владимира Путина. Его цель — помощь детям, страдающим тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.
5 января, 17:36Голикова назвала число детей со спинальной мышечной атрофией