https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

Фонд "Круг добра" начал закупки лекарств для пациентов со СМА

Фонд "Круг добра" начал закупки лекарств для пациентов со СМА

Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупил первые препараты для пациентов со спинальной мышечной атрофией,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:19

2021-02-26T11:19

2021-02-26T12:57

спинальная мышечная атрофия (сма)

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/136662/33/1366623364_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_229e4547bce0387b165bc52b20370e5f.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Фонд "Круг добра", созданный для поддержки детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупил первые препараты для пациентов со спинальной мышечной атрофией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."И хотя этому фонду еще предстоит огромная работа по налаживанию в полной мере своих функций и подготовке ряда регламентирующих документов, уже сегодня осуществлены первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со СМА", — сказал он на III Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям.Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. При этом заболевании постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Для лечения СМА в России зарегистрированы два препарата: "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах применяется также препарат "Золгенсма".Фонд "Круг добра" создан по указу президента Владимира Путина. Его цель — помощь детям, страдающим тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения.

https://ria.ru/20210220/lekarstvo-1598317386.html

https://ria.ru/20210105/golikova-1592065149.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спинальная мышечная атрофия (сма), россия, михаил мурашко, здоровье - общество