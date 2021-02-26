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https://ria.ru/20210226/krym-1599103863.html
Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой
Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой
"Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:47
2021-02-26T14:47
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
оон
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристофа Хойсгена) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснению крымских татар", - сказала она на брифинге в пятницу.На этой неделе в Генассамблее ООН прошло заседани. Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, оон, в мире

Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой

14:47 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУ мемориального комплекса "Возрождение" в Симферополе перед началом мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв депортации народов Крыма. 18 мая 2018
У мемориального комплекса Возрождение в Симферополе перед началом мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв депортации народов Крыма. 18 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристофа Хойсгена) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснению крымских татар", - сказала она на брифинге в пятницу.
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На этой неделе в Генассамблее ООН прошло заседани. Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".
"Ну, что я могу сказать? Это выдумка...", - сообщила Захарова. По ее словам, российская сторона готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымООНВ мире
 
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