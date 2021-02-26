https://ria.ru/20210226/krym-1599103863.html

Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой

Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой

"Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:47

2021-02-26T14:47

2021-02-26T14:47

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика крым

оон

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на заявление постпреда ФРГ при ООН (Кристофа Хойсгена) о некой обеспокоенности Берлина судьбой подвергающихся притеснению крымских татар", - сказала она на брифинге в пятницу.На этой неделе в Генассамблее ООН прошло заседани. Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

https://ria.ru/20210224/krym-1598712832.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, оон, в мире