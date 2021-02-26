Захарова назвала заявления об "атмосфере террора" в Крыму выдумкой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУ мемориального комплекса "Возрождение" в Симферополе перед началом мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв депортации народов Крыма. 18 мая 2018
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Атмосфера террора" в Крыму, о которой говорят в руководстве "меджлиса крымско-татарского народа*", - выдумка, Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На этой неделе в Генассамблее ООН прошло заседани. Хойсген заявил, что Берлин обеспокоен судьбой крымских татар, которых, по его словам, притесняют, и поинтересовался у представителя России, почему Москва "не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму".
"Ну, что я могу сказать? Это выдумка...", - сообщила Захарова. По ее словам, российская сторона готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что РФ делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
24 февраля, 08:44В Крыму назвали слова постпреда Украины при ООН о полуострове чушью